2017, UN ANNO DI NOTIZIE CON IMPERIAPOST. CRISI POLITICA, CONCORSI TRUCCATI RIVIERACQUA, PALASALUTE, PORTO TURISTICO, VIA CASCIONE E…/IL RESOCONTO

di Gaia Ammirati

Imperia. Il 2017 è ormai agli sgoccioli. Questa sera, allo scoccare delle mezzanotte, si darà il benvenuto al nuovo anno con brindisi, buoni propositi e auguri. Imperiapost ha deciso così di ripercorrere con voi gli avvenimenti più importanti di quest`anno, mese per mese augurandovi così un buon 2018!

GENNAIO 2017

Gogna mediatica per una coppia turca, la replica di Murat.

Ritrovato un cadavere in un casolare vicino al depuratore.

Inaugurato il Museo Navale, primo viaggio all’interno.

Addio a Fausto Parrilla, storico barbiere di piazza Dante.

Addio al maestro Narciso Drago, scomparso a 93 anni.

Tre imperiesi a processo per truffa. Il Comune ritira la costituzione civile.

Elezioni Comunali 2018, spunta il nome di Luigi Sappa.

Imperia a misura di disabili, partono i lavori PEBA nella città.

Inchiesta sulla morte di Dario Desiglioli, cadono le accuse ai Carabinieri.

Entroterra in fiamme, bruciano i boschi a Cesio e Pantasina.

Arrestati due 30enni, autori di 4 rapine a mano armata.

Violenze nella struttura Il Cicalotto, video e retroscena.

FEBBRAIO 2017

Si spegne il maestro Narciso Drago, all’età di 93 anni.

Presentazione libro Casapound in Biblioteca, Oneglia blindata per il presidio Antifascista.

Porto Turistico, svolta storica. Dopo 6 anni smantellato il cantiere di fronte alla Piscina.

Scomparsa di Josè Littardi, sindaco di Bajardo.

Scomparsa dello storico commerciante Filippo Ramoino.

Non ritirarono la patente al marito del Procuratore Capo. Chiesto il processo per due ufficiali Carabinieri.

Al via il processo a McInnes, Sergio Salvagno in aula in Tribunale.

Svolta storica verso l’acqua pubblica, varato l’ingresso in Rivieracqua.

Antonio Parolini nominato amministratore unico di Arte Imperia.

Perde la vita il 19enne Stefano Bertè in un incidente stradale.

Si chiude la vicenda giudiziaria tra Dulbecco, accusato di diffamazione dall’ex sindaco Strescino.

MARZO 2017

Porto di Oneglia punto di stoccaggio nel progetto di ampliamento di Montecarlo.

Caso Autopsie fantasma, la Procura chiede il rinvia a giudizio per i dieci indagati.

Caso migranti nel golfo Dianese, arrivati 14 migranti.

Ospedali vietati alle donne che indossano il burqa, proposta shock della Regione fa esplodere la polemica.

Si dimette Giulia Gorlero dal Consiglio Comunale di Imperia.

Processo per tentata estorsione per un’impiegata del Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia.

Processo Porto Imperia, la corte di Appello di Torino assolve Caltagirone e tutti gli imputati.

Nuova maxi inchiesta sul Porto Turistico di Imperia, notificati 84 avvisi di garanzia.

Violenze sugli anziani nella struttura Cicalotto, chiusa l’inchiesta.

Bufera sulla Rari Nantes, soppresso il nuoto agonistico per gli over 13.

Tragico incidente sulla A10 Genova – Ventimiglia, 2 morti e 4 feriti.

Prende vita il mercato coperto di via Cascione.

Maltrattamenti alla casa di riposo Borea di Sanremo, condanna a 2 anni di carcere a Rosalba Nasi.

In Tribunale il caso dell’amputazione di una gamba a un 34enne a seguito di una diagnosi errata.

No del consiglio comunale al capannone di smistamento merci a Piani.

APRILE 2017

Biblioteca Lagorio in piazza de Amicis inagibile, scatta la chiusura.

Pedonalizzazione di via Cascione, si aprono i primi tratti terminati.

Attivo il nuovo numero unico per le emergenze 112.

Minacce di morte all’arbitro Davide Massa, la Digos denuncia l’autore della telefonata.

Tentato omicidio a Taggia a colpi di fucile.

Caso gestione spiaggia Borgo Prino. Il Comune affida la gestione alla Sea Beach & Sport in attesa del Consiglio di Stato.

Cambio al vertice della Questura, esce Leopoldo Laricchia.

Felix Croft assolto in Tribunale dall’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Scomparsa dello storico professore Carlo Alassio.

Primarie Pd, la provincia di Imperia sceglie Matteo Renzi.

MAGGIO 2017

Scomparsa di Renato Frassinelli, storico commerciante di “Spazio 3″.

Tfr e tredicesime ai lavoratori ex Tradeco, pignorati i conti del Comune.

Al via al processo a due giovani aretini per la morte di Martina Rossi.

Cambio al vertice di Riviera Trasporti, Riccardo Giordano è il nuovo presidente.

Ordinanza anti-accattonaggio del sindaco Capacci per emergenza clochard.

Condannato un 49enne a 3 anni e 9 mesi per violenze all’ex convivente.

Processo a 31 no borders per occupazione abusiva e violenza privata ai danni di un giornalista.

Depuratore, il Tar accoglie il ricorso degli ex gestori, chiesto il pagamento di 390 mila euro.

Scomparsa della professoressa Stefania Gambelunghe.

Entrata del nuovo Questore Cesare Capocasa.

La sentenza del Tar riconosce l’illegittimità dell’ordinanza di chiusura nei confronti del Chiosco U Tecciu de Ma.

Scomparsa della 38enne Erika Cannoni.

Al via al processo per 3 imputati per la rapina alla Banca Carige di San Bartolomeo al Mare.

Addio al corso di laurea in Infermieristica a Imperia.

Gestione del porto di Oneglia, rischia di naufragare l’accordo tra Comune e Assonautica.

Apre il Palasalute a Imperia in via Acquarone.

Scomparsa di Antonio Zerbone, vicepresidente del Comitato San Giovanni, all’età di 78 anni.

Le mura sabaude rivivono in spianata Borgo Peri grazie al progetto dell’ing. Lauretti.

GIUGNO 2017

Le pallanuotiste del Setterosa salvano 4 bagnanti in difficoltà a Borgo Marina.

Inaugurata la palazzina sull’argine sinistro della stazione ferroviaria di Imperia.

Processo a un’ispettrice della Polizia, accusata di essere entrata abusivamente all’interno del sistema informatico della Questura.

Esposti e secchiate d’acqua contro la movida imperiese.

Foto shock degli spogliatoi Teknoservice all’interno di una busta anonima al consigliere Russo.

Il Comune pronto a prendere in gestione le gru del porto di Oneglia.

I curatori fallimentari non accettano la proposta di acquisto del porto turistico formulata dalla Go Imperia.

Confermata la condanna all’ex vice sindaco Rodolfo Leone per aver aggredito un giornalista.

Scomparsa di Mario Dassi all’età di 50 anni.

Inchiesta della Guardia di Finanza sullo smaltimento dei binari dell’ex ferrovia.

Migrante 16enne annega nelle acque di Ventimiglia, alla foce del fiume Roja.

Blitz dell’Asl nella sede della Teknoservice.

LUGLIO 2017

Scomparsa dell’ex vice sindaco di Diano Marina Pietro Novaro Mascarello.

Perdono la vita due francesi in un drammatico incidente stradale a Upega.

Al via l’inchiesta sui concorsi truccati Rivieracqua.

Furto nella notte al supermercato Ekom, esplosa la cassa continua.

Tfr e Tredicesime Tradeco, il Tribunale condanna il Comune e la Banca Carige.

Tentato omicidio a Piani, 51enne colpito alla testa con una bottiglia.

Carlo Isnardi a processo con l’accusa di frode in commercio.

Smaltimento dei binari dell’ex ferrovia, il giudice dispone il dissequestro della discarica di San Bartolomeo al Mare.

Crisi politica, il Pd si dichiara pronto ad abbandonare la maggioranza.

30enne devasta il reparto di psichiatria con un martello e si dà alla fuga.

Furto all’interno dell’abitazione del Procuratore Capo Grazia Pradella.

“Spese pazze” in Regione Liguria, condannato l’ex consigliere imperiese Franco Bonello.

RT condannata a pagare 2 milioni di euro di arretrati ai 54 lavoratori.

Incidente mortale a San Lazzaro Reale, perde la vita il 59enne Adriano Muratorio.

Penali Teknoservice, il Comune annulla il limite a 45%.

Dramma in via Parini, perde la vita il piccolo Yaser, caduto dal terrazzo.

Scomparsa del cavaliere Carlo Carli all’età di 99 anni.

AGOSTO 2017

Svolta nell’inchiesta sulla morte del 19enne Stefano Bertè, c’è un indagato per omicidio colposo.

Il Comune pubblica il bando europeo per la progettazione della pista ciclabile.

L’atleta imperiese Davide Re conquista le semifinali 400 ai mondiali di Londra.

Il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori archivia la pratica sul referendum sulla pista ciclabile.

Scomparsa del provveditore agli studi Franca Rambaldi.

Scomparsa di Simone Novembrino all’età di 39 anni.

Blitz di Polizia Municipale e Guardia Costiera al porto Turistico, sequestrato un magazzino.

Esplosione dell’acquedotto in spianata Borgo Peri.

Concerto di Eugenio Bennato in Calata Cuneo.

Concerto di Ermal Meta in Calata Cuneo.

Svolta nell’inchiesta sui concorsi truccati Rivieracqua, arrestati Gabriele Saldo e Federico Fontana.

Addio alla corsia degli autobus in viale Matteotti per migliorare la viabilità.

Scomparsa del 21enne dianese Micheal Mistri.

Chiesto il processo per i 9 indagati sul caso di violenze sugli anziani all’interno della struttura “Il cicalotto”.

Tragedia a Lingueglietta, 86enne perde la vita cadendo dal terrazzo.

Porto di Oneglia nella bufera, nel mirino 3 concessioni.

SETTEMBRE 2017

Eseguiti 13 ordini di carcerazione dopo la sentenza della Cassazione, nell’ambito del processo “La Svolta”.

Inchiesta “Concorsi Truccati” Rivieracqua, le accuse a Gabriele Saldo.

Processo al ginecologo Nicoletti, in aula a testimoniare le presunte vittime.

Spartito musicale trovato sotto lo zerbino del procuratore Grazia Pradella.

La Rari Nantes Imperia annuncia la rinuncia alla Pallanuoto Serie A1 e A2.

Al via il primo giorno di sperimentazione dell’eliminazione della corsia dei bus in viale Matteotti.

La dott.ssa Del Vecchio accusata di peculato per essere andata a far la spesa con l’auto dell’ASl.

Aggressione e rapina sui binari della vecchia ferrovia.

Furto nell’abitazione dell’ex presidente della Provincia Sappa.

Tragedia a Borgo Marina, 56enne perde la vita strozzandosi mangiando una brioche.

Processo “La Svolta”, confermata la presenza della ‘Ndrangheta in Liguria.

Dramma a Cesio, 39enne colto da un infarto perde la vita.

OTTOBRE 2017

Processo discariche abusive a Pieve di Teco, assolto l’ing. Marco Savini.

Costi gestione depuratore, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Ferrero Costruzioni.

Al via il processo per la morte di Matteo Maragliotti.

La Rari Nantes nel mirino della Corte dei Conti a causa di un esposto.

Inaugurato il Palasalute in viale Acquarone.

Al via il processo per De Bonis e Croce per aver minacciato e sequestrato un 19enne.

Gabriele Saldo indagato per peculato nell’inchiesta “Spese pazze”.

30enne condannato a 1 anno e 2 mesi di carcere per aver ricettazione e tentata estorsione.

Tragedia a Bardineto, Roberto Viale perde la vita colpito da un proiettile di un cacciatore.

In fiamme il deposito della Recup-Fer della famiglia Del Gratta in Valle Armena.

Assolto l’imprenditore Carlo Isnardi dall’accusa di frode in commercio.

Blitz della Finanza in un frantoio in val Prino, il proprietario indagato per disastro ambientale.

Riapre la Biblioteca Lagorio, dopo 6 mesi di chiusura.

NOVEMBRE 2017

Fallimento Imperia Calcio, condannato a 3 anni di carcere l’ex presidente Montali.

Ricorso al TAR contro lo stop al capannone merci a Piani.

Al via in Tribunale il processo “Furbetti del Cartellino”, 42 imputati.

Scomparsa della professoressa Roberta Bracco all’età di 62 anni.

Asl nella bufera, annullato il concorso per dirigente nel reparto Nefrologia.

Condannato a 1 anno di carcere il migrante pizzicato a spacciare in un alloggio della cooperativa.

Inizia la “guerra dell’acqua”, Amat chiede il fallimento di Rivieracqua.

Alberto Lari è il nuovo procuratore capo di Imperia.

La Soprintendenza boccia il progetto di riqualificazione dell’ex Sairo.

Due poliziotti indagati per peculato, accusati di rivendere armi destinate al macero.

Il segretario Pd De Bonis lascia la maggioranza, crisi dell’amministrazione Capacci.

Pietro Mannoni si dimette dal cda di Amat, decadono il presidente Pirero e l’intero cda.

Terremoto giudiziario su Rivieracqua, Donzella, Saldo e Balestra indagati per truffa e falso in bilancio.

Crisi politica. Si dimettono gli assessori del PD: Podestà, De Bonis, Chiarini e Zagarella.

Blizt degli ispettori nella sede della Teknoservice.

Rinviati a giudizio i due aretini per la morte di Martina Rossi.

Il Consiglio di Stato boccia i ricorsi contro la decadenza della concessione del porto turistico.

Rivieracqua subentra a Veolia nella gestione del depuratore di Imperia.

Assolto l’ex assessore Manitta dall’accusa di falso e peculato in Tribunale.

Via libera ai finanziamenti europei POR-FESR.

DICEMBRE 2017

Approvata in giunta la convenzione per la pista ciclabile grazie al progetto “Periferie Urbane”.

Tromba d’aria a Sanremo, danni in città.

19enne imperiese in gravi condizioni dopo una caduta dal terrazzo.

Blitz interforze in piscina, Rari Nantes nella bufera per finanziamenti pubblici e situazione igienico-sanitaria.

Processo al ginecologo Nicoletti, il PM chiede 8 anni di carcere.

Il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori in lizza per un seggio in Senato.

La gestione del depuratore di Imperia passa a Rivieracqua.

Il sindaco Carlo Capacci firma la convenzione per la pista ciclabile a Roma.

In fiamme l’ex Hotel Teresa a Diano Marina.

Papà e mamma condannati a 10 e a 6 anni di carcere con l’accusa di violenza sessuale nei confronti delle figlie.

Diventa definitivo il cambio di viabilità in viale Matteotti.

Due condanne e un’assoluzione per la discarica abusiva a Diano Castello.

Assolto il dirigente comunale Ilvo Calzia dall’accusa di abuso di ufficio.

Andreina Puccioni lascia il partito democratico nell’ambito del caso Amat-Rivieracqua.

Accoltellamento tra due giovani a Diano Marina, aggressore accusato di tentato omicidio.

Salta l’accordo sull’affitto d’azienda tra la Go Imperia e la curatala fallimentare della Porto di Imperia spa.

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune contro la sentenza del Tar per l’accoglimento del ricorso presentato dalla Sea Beach & Sport sulla gara di affidamento della spiaggia di Borgo Prino.

Crisi politica. Il sindaco Capacci fa scattare il rimpasto delle deleghe.

Caso Teknoservice, l’azienda paga le tredicesime ai dipendenti.

Il presidente Mattarella scioglie le camere, il 4 marzo si va al voto.