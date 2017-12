PALLAMANO UNDER 19 MASCHILE. TRASFERTA VITTORIOSA PER L’IMPERIA. ESPUGNATO IL CAMPO DEI LEONI TORTONA/IL MATCH

I rossoblù sono partiti un po’ in sordina, e il primo tempo si è svolto tutto punto a punto, con il fiato sul collo degli

di Redazione

Trasferta vittoriosa sabato 23 dicembre per gli U19 maschile della Pallamano Imperia. Nell’ultima partita dell’anno, nonchè ultima giornata di andata valevole per il campionato interregionale Liguria/Piemonte/Lombardia di categoria, i ragazzi imperiesi hanno espugnato il campo dei Leoni Tortona, in una partita non facile soprattutto nella prima fase di gioco.

I rossoblù sono partiti un po’ in sordina, e il primo tempo si è svolto tutto punto a punto, con il fiato sul collo degli avversari che naturalmente non ci stanno a perdere in casa propria, e il risultato la dice tutta: 20-20 in perfetta parità.

Nella ripresa, finalmente, il ritmo è aumentato e i camillini sono passati in vantaggio di due o tre lunghezze, poi al 50°, i Leoni hanno commesso un fallo sanzionato con la sospensione temporanea di due minuti per un loro giocatore e i nostri, approfittando della superiorità numerica , hanno preso il largo allungando ancora la distanza di sei gol. Nel finale sono riusciti ad amministrare bene il vantaggio e il match è terminato 34-39 per il Team Schiavetti.

Degno di nota il ritorno in campo di Enrico Testa che, dopo una pausa di nove mesi dovuta ad un brutto infortunio al ginocchio nella passata stagione, ha giocato gli ultimi minuti segnando l’ultima rete della partita.

“E’ stata, come già accaduto, una gara a doppia faccia. Anche imponendo il proprio gioco, la squadra ha sbagliato troppo nel primo tempo e solo nella ripresa i ragazzi hanno saputo far fruttare il loro potenziale, sfruttando le capacità di cui dispongono, ma che troppo spesso dimenticano di avere – commenta il coach Sambusida – Sono contento di questa prima vittoria in trasferta che arriva proprio alla vigilia delle Feste, ci regala il 4°posto in classifica ed un buon augurio per proseguire in questa direzione”.

Formazione Un19 Pallamano Imperia:

Andrea De Luca (portiere), Alessandro Cucè (15 reti), Gabriele Decanis, Mohamed Lahbyeb, Andrea Lurgio (9), Daniele Martino (2), Matteo Ruggiero (3), Pietro Tambone (6), Enrico Testa (1), Matteo Tucci (3).

Allenatore: Andrea Sambusida

Aiuto allenatore: Roberto Lurgio

Dirigente: Domenico Martino