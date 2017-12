IMPERIA. MALTEMPO. PIOVE SULLA COSTA. NEVICA NELL’ENTROTERRA, A MONESI, SUL COLLE DI NAVA E NEL BASSO PIEMONTE/LE PREVISIONI

Sulla Liguria sta passando un fronte perturbato che interessa tutto il Mediterraneo occidentale…

di Redazione

Sulla Liguria sta passando un fronte perturbato che interessa tutto il Mediterraneo occidentale: si è creato un minimo depressionale sul Mar Ligure, che permetterà precipitazioni sulla parte orientale della regione fino alle prime ore di domani. Nel frattempo, per via dell’abbassamento delle temperature, ha iniziato a nevicare nel profondo entroterra ligure (Colle di Nava , Monesi e Pornassio) e nel basso Piemonte (Upega e Viozene). Neve anche a Limone per la felicità degli appassionati di sci.

Nelle’entroterra ligure permane l’allerta gialla fino alle 16 – e in serata/nottata su interno del genovese. Si sono verificate piogge diffuse di intensità al più moderata (max 25 mm/1h a Chiavari), venti da Sud con raffiche sui crinali a 115 km/h (a Fontana Fresca sopra Sori) e mare in aumento, con mareggiata intensa dalla seconda parte della giornata odierna fino alle prime ore di domani.

Di seguito il quadro previsionale per le prossime ore e per i prossimi giorni:

OGGI MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE: Piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative sullo spezzino e bassa probabilità di temporali forti. Possibili deboli nevicate nell’entroterra ligure in esaurimento nel pomeriggio; su E deboli nevicate in serata su parte orientale, spolverate su parte occidentale. Vento forte da Sud, Sud-Ovest su imperiese e spezzino con raffiche fino a 70/80 km/h su rilievi e capi esposti; in serata rotazione dei venti da Nord fino a forti sul genovese con raffiche fino 70/80 km/h sui rilievi. Moto ondoso in aumento con mareggiate intense in serata su tutta la costa per onda lunga da SudOvest.

DOMANI GIOVEDI’ 28 DICEMBRE: Residua instabilità nelle prime ore della notte con deboli precipitazioni sul levante ligure e possibili locali rovesci al più moderati; possibili deboli nevicate su spezzino (quota neve 700 m) e parte orientale dell’entroterra genovese. Venti forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi. Mareggiate intense su tutta la costa per onda lunga da Sud-Ovest, più persistenti su genovese e spezzino; moto ondoso in calo a partire dal pomeriggio da Ponente fino a molto mosso in serata sull’imperiese, agitato su genovese e spezzino.

DOPODOMANI VENERDI’ 29 DICEMBRE: Mare molto mosso lungo la costa dello spezzino in progressivo calo.