IMPERIA. SEI SENZA LAVORO? DALLA COSTA AZZURRA A CERVO, ECCO TUTTE LE OFFERTE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO PROVINCIALE/ GLI ANNUNCI DEL 2 GENNAIO 2018

di Redazione

In collaborazione con il Centro per l’Impiego della provincia di Imperia, ogni settimana il nostro giornale pubblicherà le offerte dei Centri di Imperia, Sanremo e Ventimiglia con i relativi riferimenti e modalità per presentare la propria candidatura, ecco le offerte dal 2 gennaio 2018.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI IMPERIA Piazza Roma, 2 Imperia

Per aderire alle offerte gli interessati, QUELLI IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI, dovranno presentarsi, portando il proprio Cv, presso il Centro per l’Impiego nei seguenti orari:

dal MARTEDÌ al VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

MERCOLEDI’ anche il pomeriggio DALLE 14.30 ALLE 16.30

Tel. 0183 704472/704228 – Fax. 0183 666289

Email: cpi.imperia@provincia.imperia.it

AZIENDA POSTI DURATA QUALIFICA RICHIESTA REQUISITI RICHIESTI CODICE RIFERIMENTO COOPERATIVA SAVONA (sede di lavoro IMPERIA) 2 T. DETERM. 1 Mese prorogabile INFERMIERE/A PROFESSIONALE Cod. Istat 3.2.1.1.1 Laurea Scienze Infermieristiche Iscrizione IPAVSI Indispensabili precedenti esperienze nel settore DOCUMENTABILI Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF NUOVO Rif. 322/17/I FAMIGLIA PRIVATA IMPERIA 1 T. INDETERM. BADANTE CON CONVIVENZA Cod. istat 5.4.4.3.0 Competenza nella preparazione pasti Competenza nella pulizia della persona e della casa Competenza nella mobilitazione della persona Precedenti esperienze e referenze DOCUMENTABILI E CERTIFICABILI CURRICULUM IN PDF NUOVO Rif. 321/17/I AZIENDA IMPERIA 1 APPRENDISTATO TERMO IDRAULICO Cod Istat. 6.1.3.6.1. Preferibilmente Diploma Scuola superiore Tecnico Preferibili recenti esperienze nel settore DOCUMENTABILI Patente B CURRICULUM IN PDF Rif. 318/17/I AZIENDA IMPERIA 1 T. DETERM IDRAULICO Cod Istat. 6.1.3.6.1. Preferibilmente Diploma Scuola superiore Tecnico Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno 3 anni DOCUMENTABILI Patente B CURRICULUM IN PDF Rif. 317/17/I AZIENDA RIPARAZIONI AUTO IMPERIA 1 T.DETERM 12 mesi MECCANICO AUTO-VEICOLI INDUSTRIALI Cod.Istat 6.2.3.1.1. Diploma Scuola superiore Tecnico Indispensabili recenti esperienze nel settore AUTOMEZZI di almeno 3 anni DOCUMENTABILI Capacità di valutazione delle problematiche e risoluzione PATENTE B e C Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 316/17/I PANIFICIO ENTROTERRA IMPERIA 1 APPRENDISTATO PANETTIERE Cod. Istat 6.5.1.2.1 Preferibile qualifica/corso professionale Preferibilmente recenti esperienze nel settore DOCUMENTABILI Confezionamento e produzione pane e derivati Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 312/17/I COOPERATIVA SOCIALE IMPERIA 10 T.DETERM. (1 Mese Proprogabile) ASSISTENTE FAMILIARE Cod.Istat 5.4.4.3.0. Licenza Media più Qualifica Assistente Familiare Indispensabili recenti esperienze nel settore DOCUMENTABILI Competenze relazionali e organizzative Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 309/17/I COOPERATIVA SOCIALE (sede lavorativa zona IMPERIA) 2 T.DETERM. O.S.S. Cod. Istat 5.3.1.1.1 Qualifica di Operatore Socio Sanitario Indispensabili precedenti esperienze nella mansione di almeno 2 anni DOCUMENTABILI Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 307/17/I COOPERATIVA di SAVONA (sede lavorativa zona IMPERIA) 2 T.DETERM. 3 Mesi prorogabile EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE Cod. Istat 3.2.1.2.7. Laurea Scienze Educazione L-18 L-19 o educatore professionale L-SNT2 o Assistente Sociale o Psicologia Indispensabili precedenti esperienze nella mansione di almeno 2 anni DOCUMENTABILI Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 306/17/I COOPERATIVA di SAVONA (sede lavorativa zona IMPERIA) 1 T.DETERM. 1 Mese prorogabile O.S.S. Cod. Istat 5.3.1.1.1 Qualifica di Operatore Socio Sanitario Indispensabili precedenti esperienze nella mansione di almeno 2 anni DOCUMENTABILI Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 305/17/I HOTEL IMPERIA 1 T.DETERM. 4/6 Mesi (Da Maggio 2018) BARISTA Cod. Istat 5.2.2.4.0. Preferibilmente Diploma Alberghiero Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno 3 anni DOCUMENTABILI Buona Conoscenza Lingua Inglese CURRICULUM IN PDF Rif. 304/17/I HOTEL IMPERIA 1 T.DETERM. 4/6 Mesi (Da Maggio 2018) CAMERIERE/A DI SALA Cod. Istat 5.2.2.3.2. Preferibilmente Diploma Alberghiero preferibili recenti esperienze nel settore DOCUMENTABILI Buona Conoscenza Lingua Inglese CURRICULUM IN PDF Rif. 303/17/I COOPERATIVA SOCIALE (Sede lavorativa Imperia) 1 T.DETERM. 1 Mese EDUCATORE /TRICE SANITARIO/A Cod. Istat 3.2.1.2.7. Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita presso Facoltà MEDICINA o Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno 2 anni DOCUMENTABILI Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 301/17/I AZIENDA IMMOBILIARE IMPERIA 1 T.INDETERM. AGENTE IMMOBILIARE Cod Istat. 3.3.4.5.0. Diploma Scuola secondaria Superiore Preferibilmente precedenti esperienze nel settore DOCUMENTABILI INDISPENSABILE Patentino da Agente Immobiliare Buona capacità di lavorare a contatto con il pubblico Ottime conoscenze Informatiche Patente Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 297/17/I COOPERATIVA SOCIALE di Pisa (sede lavoro San Barolomeo) 1 T.DETERM. 6 Mesi AUTISTA DI SCUOLABUS Cod.Istat. 7.4.2.3.0. Patente D con CAP per trasporto persone Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno 2 anni DOCUMENTABILI CURRICULUM IN PDF Rif. 284/17/ HOTEL DIANO MARINA/2 1 T.DETERM. (da marzo 2018) PRIMO/A CUOCO/A (responsabile Cucina) Cod. Istat 5.2.2.1.0. Diploma Alberghiero Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno 4 anni DOCUMENTABILI CURRICULUM IN PDF Rif. 283/17/I HOTEL DIANO MARINA/2 1 T.DETERM. (da Marzo 2018) MAITRE DI SALA (responsabile di sala) Cod. Istat 5.2.2.3.2. Diploma Alberghiero Indispensabili recenti esperienze nel settore di almeno 4 anni DOCUMENTABILI Buona conoscenza Lingua Inglese/Francese/ Tedesca CURRICULUM IN PDF Rif. 282/17/I AZIENDA PULIZIE IMPERIA 1 T.INDETERM. AUTISTA SPURGHISTA Cod.Istat. 7.4.2.3.0. ADDETTO FUNZIONAMENTO AUTOSPURGO Patente C Indispensabili recenti esperienze nella mansione di almeno 3 anni DOCUMENTABILI Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 271/17/I

AZIENDA POSTI DURATA QUALIFICA RICHIESTA REQUISITI RICHIESTI CODICE RIFERIMENTO AGENZIA DI ANIMAZIONE dell’ABRUZZO (lavoro nelle strutture turistiche Piemonte/Puglia/Grecia) vari Stagione estiva 2018 ANIMATORE/TRICE PER BAMBINI (ambito sport, ballo, fitness, DJ, ballerini) Cod.Istat 3.4.1.3.0. Diploma scuola secondaria Superiore Indispensabili precedenti esperienze nella mansione di almeno 2 anni DOCUMENTABILI Buona conoscenza Lingua Inglese CURRICULUM IN PDF Rif. 18D/17/I AGENZIA DI ANIMAZIONE di ROMA (lavoro nelle strutture turistiche Italia ed estero) vari Stagione estiva 2018 ANIMATORE/TRICE PER BAMBINI (ambito sport, ballo, fitness, artistico, tecnico) Cod.Istat 3.4.1.3.0. Diploma scuola secondaria Superiore Indispensabili precedenti esperienze nella mansione di almeno 2 anni DOCUMENTABILI Buona conoscenza Lingua Inglese Lingua Tedesca CURRICULUM IN PDF Rif. 17D/17/I

AZIENDA POSTI DURATA QUALIFICA RICHIESTA REQUISITI RICHIESTI CODICE RIFERIMENTO AZIENDA PRODOTTI ALIMENTARE

IMPERIA 2 P.IVA (dopo periodo di prova) ADDETTO/A TENTATA VENDITA DIRETTA Cod.Istat. 5.1.2.3.0. Licenza scuola media Preferibili recenti esperienze nella mansione DOCUMENTABILI Buone conoscenze Informatiche Patente B Mezzo proprio CURRICULUM IN PDF Rif. 5A/17/I

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SANREMO Via Pietro Agosti n°245

tel. +39.0184/577.099 – fax +39.0184/577.005 ci.sanremo@provincia.imperia.it

CHI E’ IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PUO’ ADERIRE ALLE OFFERTE PUBBLICATE SPECIFICANDO IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL’OFFERTA NELLE SEGUENTI MODALITA’: PERSONALMENTE , inviando PREVENTIVAMENTE il CV aggiornato, presso il Centro per l’Impiego dal Martedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o il Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

VIA MAIL inviando il Cv SPECIFICANDO il CODICE DI RIFERIMENTO dell’Offerta al seguente indirizzo mail: ci.sanremo@provincia.imperia.it

AZIENDA POSTI DURATA QUALIFICA RICHIESTA REQUISITI RICHIESTI CODICE RIFERIMENTO albergo sanremo 1 determinato cameriera ai piani Codice Istat 5.2.2.3.1 Esperienza pluriennale nella mansione Disponibilità a lavorare su turni e festivi Nuovo rif. 259/17/S albergo sanremo 1 determinato cameriera ai piani Codice Istat 5.2.2.3.1 Esperienza nella mansione Buona conoscenza lingua inglese e francese Disponibilità a lavorare su turni e festivi Nuovo rif. 258/17/S impresa edile sanremo 1 determinato impiegato tecnico Codice Istat 4.1.1.2.0.5 Laurea in Architettura o in Ingegneria Diploma di Geometra Esperienza nella presentazione di progetti per gare di appalto Buona conoscenza lingua inglese e francese rif. 257/17/S parrucchiera sanremo 1 indeterminato parrucchiera Codice Istat 5.4.3.1.0.8 Esperienza pluriennale nella mansione rif. 256/17/S Azienda commercio fiori sanremo 1 determinato impiegato Codice Istat 4.1.2.6.6 Diploma Conoscenze informatiche Madrelingua tedesca rif. 255/17/S COOPERATIva sociale SANREMO 1 DETERMINATO (1 ANNO) ASSISTENTE familiare Codice Istat 5.4.4.3.0.7 Richiesta Qualifica Assistente familiare Referenze Richieste Buone capacità organizzative e personali rif. 249/17/S

CENTRO PER L’IMPIEGO DI VENTIMIGLIA Via Lamboglia, 13

tel. e fax +39.0184/25.48.22 cpi-ventimiglia@provincia.imperia.it

Gli interessati alle offerte di lavoro dovranno presentarsi personalmente con CV su supporto USB

Il servizio incrocio offerte di lavoro osserverà il seguente orario:

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8h30 alle 12h30 e i LUNEDÌ e i MERCOLEDÌ pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30