CERVO. “UN BORGO DI…MERAVIGLIE, CURIOSITA’ E STORIE DEL PASSATO”. ATTIVITA’ DIDATTICHE AL POLO CULTURALE CASTELLO E NEL CENTRO STORICO/IL PROGRAMMA

di Redazione

“Un Borgo di… meraviglie, curiosità e storie dal passato - La scuola al Museo, imparare fuori dall’aula” è il nome del nuovo programma di attività didattiche proposte dal Comune di Cervo – Polo Culturale Castello dei Clavesana in collaborazione con la Cooperativa culturale A.R.C.A..

Cervo arricchisce la sua proposta culturale per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori, proponendo visite guidate, laboratori didattici e approfondimenti tematici incentrati sulla cultura materiale ligure attraverso il Museo Etnografico del Ponente Ligure F. Ferrero e l’evoluzione femminile tra Ottocento e Novecento con la mostra permanente Donne di Liguria, un secolo di storia (1850-1950) presso il Castello dei Clavesana.

A queste si aggiungono gli Itinerari didattici tra le meraviglie del Borgo alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche di Cervo, che ha conservato intatte le sue originali caratteristiche di centro medioevale sul mare ed è praticabile solo a piedi, ideale quindi per godere con tranquillità delle sue bellezze; e le visite e laboratori didattici tra le aristocratiche sale del settecentesco Palazzo Viale e nel Bastione di Mezzodì, baluardo dei Cervesi contro i pericoli che arrivavano dal mare…i pirati!

Ad incrementare l’offerta il progetto “Quando una volta a Cervo c’erano gli asini” in collaborazione con la Signora Debernardi Bianca, tecnico accompagnatore someggiato ENDAS, che prevede diverse attività incentrate sulla scoperta e conoscenza della vita passata attraverso un nuovo approccio: l’asino!

Il Comune di Cervo, a cui è stato conferito per l’anno 2017 il titolo di “Città che legge” promosso dal Centro per il libro e la lettura – Ministero dei Beni Culturali e delle attività Culturali e del Turismo, è inoltre impegnato nella sensibilizzazione e promozione della lettura, attraverso diverse esperienze didattiche: laboratori, incontri, letture ad alta voce, animate e creative in antichi e suggestivi contesti ambientali e architettonici, sempre comprese nel programma “Un Borgo di… meraviglie, curiosità e storie dal passato – La scuola al Museo, imparare fuori dall’aula”.

Vengono proposte alle scuole della zona e delle regioni vicine diverse soluzioni, pianificando mezza giornata oppure la giornata intera, con la possibilità di combinare itinerari didattici al Borgo, laboratori più ludici e approfondimenti tematici da concordare e diversificare in base all’età e alle diverse esigenze formative degli alunni e degli insegnanti.

Tutte le attività sono ideate e condotte dagli operatori culturali specializzati della Cooperativa culturale A.R.C.A..