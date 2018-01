IMPERIA. MALTEMPO IN ARRIVO NEL WEEKEND. L’ARPAL: “TEMPORALI E PIOGGE DIFFUSE”. MIGLIORAMENTO DA DOMENICA/LE PREVISIONI

. Nuova ondata di maltempo in arrivo per questo weekend. Una perturbazione

Nuova ondata di maltempo in arrivo per questo weekend. Una perturbazione atlantica, infatti, si appresta a interessare le nostre zone fino a sabato. Depressione in approfondimento sul Mediterraneo più occidentale lambirà la Liguria domani, venerdì 26 gennaio e poi si muoverà verso la Sardegna per sabato. Domenica, lento ritorno a condizioni anticicloniche.

LE PREVISIONI

VENERDI’ 26 GENNAIO

Nelle prime ore precipitazioni locali anche a carattere di rovescio, in intensificazione fino a generalmente diffuse e moderate, con quantitativi fino a elevati. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Nel pomeriggio possibili deboli nevicate a quote collinari sul savonese. Venti generalmente forti da Sud Est a Levante, Nord o Nord Est a Ponente, mare in aumento fino a localmente agitato al largo.

SABATO 27 GENNAIO

Nella prima parte della giornata precipitazioni diffuse e significative, localmente moderate e elevate. Probabili rovesci localmente persistenti anche di moderata intensità. Nelle prime ore possibili deboli precipitazioni a carattere nevoso sul savonese a quote collinari. Progressivo esaurimento delle precipitazioni tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Venti inizialmente forti da Sud Est a Levante, Nord o Nord Est a Ponente, in calo nel pomeriggio. Mare molto mosso, in lento calo