ELEZIONI POLITICHE 2018. UFFICIALIZZATE LE CANDIDATURE DI “LIBERI E UGUALI”. IN LISTA GLI IMPERIESI CARLA NATTERO E MARIO GIRIBALDI/ECCO TUTTI I NOMI

Sono due gli imperiesi in lista con “Liberi e Uguali”, la formazione politica nata dalla scissione

del Pd e guidata a livello nazionale da Pietro Grasso, per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo

di Redazione

Mario Giribaldi e Carla Nattero. Sono due gli imperiesi in lista con “Liberi e Uguali”, la formazione politica nata dalla scissione del Pd e guidata a livello nazionale da Pietro Grasso, per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Mario Giribaldi, vicepresidente della Camera Penale di Imperia, è candidato all’uninominale, alla Camera, nel Collegio 1. Giribaldi è salito agli onori della cronaca negli ultimi anni per il suo impegno, sia come legale del Comitato del “Si” alla pedonalizzazione di via Cascione, che come presidente del Comitato per il “No” al Referendum Costituzionale.

Carla Nattero, invece, è capolista al Senato, al plurinominale, nel collegio unico. Per la Nattero, ex assessore e consigliere comunale a Imperia, storica esponente della sinistra cittadina, è il secondo tentativo, dopo la delusione per la mancata elezione nel 2013, quando la 64enne era candidata al Senato con Sinistra, Ecologia e Libertà.

TUTTI I CANDIDATI

UNINOMINALE

CAMERA

COLLEGIO 1 – Sanremo (comprende l’intero territorio della provincia di Imperia e 20 comuni della parte orientale della provincia di Savona)

MARIO GIRIBALDI

Liguria

COLLEGIO 2 – Savona

DANIELA TEDESCHI

Liguria

COLLEGIO 3 – Genova – Serra Riccò

SERGIO COFFERATI

Liguria

COLLEGIO 4 – Genova – Bargagli

ERMINIA FEDERICO

Liguria

COLLEGIO 5 – Genova – Rapallo

LUCA PASTORINO

Liguria

COLLEGIO 6 – La Spezia

LUIGI LIGUORI

Liguria

SENATO COLLEGIO 1 – Imperia-Savona

SERGIO ACQUILINO

Liguria

COLLEGIO 2 – Genova – San Fruttuoso

ROBERTO GIACINTO AMEN

Liguria

COLLEGIO 3 – Genova – La Spezia

EVELINA ISOLA

Liguria PLURINOMINALE

CAMERA

COLLEGIO 1 (Sanremo, Savona, Genova-Serra Riccò)

1) CARLA NATTERO

2) FELICE BESOSTRI

3) ENRICA MARIA TONOLA

4) PIERO BORELLO

COLLEGIO 2 (Genova‐Bargagli, Genova‐Rapallo, La Spezia)

1) LUCA PASTORINO

2) VALENTINA BOSELLO

3) VINCENZO MURATORE

4) SILVIA GOBBETTI

SENATO

COLLEGIO UNICO

1) STEFANO QUARANTA

2) MARIA CRISTINA BARZACCHI

3) ROBERTO GIACINTO AMEN

4) NATASCIA VALLERINO