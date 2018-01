ELEZIONI POLITICHE 2018. UFFICIALIZZATE LE CANDIDATURE DELLA LISTA “+EUROPA CON EMMA BONINO” IN LIGURIA /ECCO TUTTI I NOMI

L’imperiese Gian Piero Buscaglia, in qualità di Co-Promotore della Lista “+Europa con Emma Bonino” in Liguria, rende noti i nominativi dei candidati della Lista

di Redazione

L’imperiese Gian Piero Buscaglia, Segretario del Gruppo Radicale Adele Faccio di Imperia – “GRAF”, in qualità di Co-Promotore della Lista “+Europa con Emma Bonino” in Liguria, rende noti i nominativi dei candidati della Lista in Liguria.

CAMERA

Giulia Crivellini, capolista nei due collegi plurinominali.

Stefano Petrella, Tesoriere del GRAF, residente a Genova ma spesso in trasferta nel Ponente, ove ha recentemente presentato un libro sui cinematografi in Liguria

Marta Palazzi

Alessandro Chelo

Chiara Dogliotti

Paolo Scavino

SENATO

Antonello Barbieri, Centro democratico, capolista.

Marta Cambiaggi

Pietro Misurale

Paola Rossi