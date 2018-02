IMPERIA. “THE METEO MENIAK”. LE PREVISIONI DEL TEMPO DI GIOVANNI NEBBIA DELL’11 FEBBRAIO:”TEMPERATURA DI STAGIONE E VENTI MODERATI”

“The Meteo Meniak” nato dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia.

Imperia. “The Meteo Meniak” nato dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia.



Meteo-post del 11/2/2018 valido per il pomeriggio di oggi e domani lunedì (giorno odioso) 12/2/2018.

La giornata di oggi (Domenica) continuerà a trascorrere in un velato contesto invernale con temperature di stagione e venti al più moderati, non sussistono condizioni di variabilità che vadano oltre alla coloritura e alla tipologia di copertura nuvolosa che sarà perlopiù alta e stratiforme.

Domani lunedì, il contesto si farà un pelo più interessante con l’inserimento in quota di una debole circolazione depressionaria proprio sui nostri capoccioni di ponentini estremi, circolazione insidiosa perché quasi completamente ignorata dai modelli a scala locale in termini di possibili apporti pluviometrici o fenomeni che, se saranno, non saranno dissimili a quelli osservati venerdì scorso dal tardo pomeriggio sera. Ma ci sono dei marcatori tecnici di instabilità che ci segnalano una bassa probabilità di rovesci e/o brevi episodi temporaleschi tra le ore 11:00 e le ore 13:00 sul tratto costiero tra Sanremo e Imperia ed un possibile bis sempre sul tratto costiero in serata (attorno alle 19:00), ma con una voglia di visitare sempre di sera, la Val Roja da parte di qualche insidiosa nuvoletta.

Il contesto di prevedibilità atmosferica è bassissimo, quindi mi perdonerete se non sarò stato preciso oppure se avrò sbagliato, la giornata avrà comunque un assetto instabile.

Nota per i miei amici di levante e alta Toscana: domani da voi pioverà in maniera più organizzata e persistente.

Per il ponente:

Venti: tra il teso ed il fresco (F5) tra tramontana e grecale.

Mare: stirato dai venti di montagna.

La pagina The Meteo Meniak ha ancora 16 giorni di DASPO Facebook da scontare, continuate a condividere da qui, presto ne torneremo in possesso, Grazie!!!