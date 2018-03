IMPERIA. “THE METEO MENIAK”. LE PREVISIONI DEL TEMPO DI GIOVANNI NEBBIA DEL 22 MARZO:”CALA IL VENTO, DA DOMANI SIGNIFICATIVO RIALZO DELLE TEMPERATURE”

“The Meteo Meniak” nato dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche

conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia

di Redazione

collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia. Tutti gli aggiornamenti, successivi al primo bollettino meteo sono disponibili sulla Pagina : The Meteo Meniak. “The Meteo Meniak” nato dalla

ECCO IL BOLLETTINO DEL 22 MARZO 2018 DI “METEO MENIAK”

Meteo post-post valido per il 22/3/2018.

Apice del freddo, massimo punto di avvenzione di aria artico continentale raggiunto, nulla di paragonabile con quello che avevamo avuto a Febbraio anche se fa notizia per essere primavera, notizia mi sta bene, sensazionalismo no.

Quando ne usciremo? lo ripeto: tra domani e dopodomani avremo un primo significativo rialzo delle temperature e addirittura avremo un sopra media delle isoterme a 1500 metri circa, che si concretizzerà tra qualche giorno, pare attorno al 29/3 portandovi i primi veri tepori primaverili. Mi raccomando non affezionatevici troppo.

Quando calerà il vento freddo? Oggi, più marcatamente in serata. Che tempo farà oggi? Bello al nord, decisamente peggio al sud e sul versante adriatico, freddo anche sulle riviere liguri, anche se il sole ci metterà una gran pezza nel mitigare il clima.

Come sarà il weekend per noi di ponente? Pare buono il sabato anche se starà sopraggiungendo da ovest un nuovo vortice depressionario ce si installerà però nuovamente al centro-sud (ovest Sardegna), portandoci per ritornante da nord est un po’ di instabilità che forse si concretizzerà su domenica con qualche pioggia, o fenomeno di instabilità, ma ancora da definire.

Non chiedetemi di Pasqua, nemmeno un vago anticipo, fino a lunedì prossimo. Attorno al 30/31 in atmosfera sembrerebbero prepararsi nuovi movimenti perturbati, pure su quelli torno lunedì perché potrebbero essere correlati al periodo pasquale.

Semafori stesa verdi fino a nuovo ordine. A più tardi per eventuali aggiornamenti e/o curiosità, buona giornata.

Meteo Meniak.