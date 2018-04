IMPERIA. SABATO 7 E DOMENICA 8 APRILE TORNA SOL&VENTO A BORGO MARINA. PAOLA SAVELLA:”CI SARANNO AQUILONI DI TUTTI I GENERI”/IL PROGRAMMA

L’evento dell’Assessorato alle Manifestazioni e Sport della Città di Imperia organizzato da Espansione di Paola Savella è giunto alla 19° edizione di “Sol&vento – energia di primavera” e si svolgerà a Borgo Marina

L’evento dell’Assessorato alle Manifestazioni e Sport della Città di Imperia organizzato da Espansione di Paola Savella è giunto alla 19° edizione di “Sol&vento – energia di primavera” e si svolgerà a Borgo Marina sabato 7 e domenica 8 aprile 2018.

Partner dell’evento Go Imperia. Con la collaborazione del CIV Borgo Marina.

L’evento che da sempre segna l’apertura delle manifestazioni primaverili della città è un appuntamento molto atteso ed ha lo scopo di presentare al pubblico le attività inerenti al sole, al vento, alla natura in generale, promuovendo le caratteristiche climatiche della nostra città e diffondendo la cultura del rispetto dell’ambiente. La manifestazione è divisa in tre comparti uno spettacolare, uno istituzionale e l’altro commerciale.

CARLO CAPACCI

“È un evento che ormai fa parte del calendario delle manifestazioni della città di Imperia. Con sforzo il Comune è riuscito a recuperare i soldi necessari alla realizzazione di questa manifestazione che avrà luogo questo weekend alla Marina di Porto Maurizio. Luogo che è stato valorizzato anche dagli interventi di questa amministrazione con interventi dal Parasio al Mare.

Ci saranno chiaramente gli aquiloni, che sono il tema della manifestazione, più altre cose collaterali quali musica con dj dal vivo, i Lions con il cane guida per i non vedenti e poi ci sarà la Fidapa con una mostra fotografica.

Una iniziativa interessante che fa un evento per il turismo e le persone che vogliono visitare la nostra città il prossimo weekend”.

Il contributo del comune di circa 6 mila euro, con la mancata approvazione del bilancio c’è il rischio per le altre manifestazioni, com’è la situazione?

“I consiglieri comunali vogliono fare forse la prova a chi è più forte, il consiglio comunale funziona a maggioranza, la maggioranza in questo momento non c’è. Mi sembra un pochino triste perchè poi le spese di questa dimostrazione di forza le fa la città. In questo momento non abbiamo il bilancio e non possiamo garantire nessun tipo di contributo, che per altro erano tutti previsti, tipo le Vele d’Epoca con 40 mila euro e tutta la stagione di manifestazioni.

Se si decide che è bene saltare tutto, almeno che sia chiaro che la volontà è dei Consiglieri comunali che si ostinano a non voler approvare il bilancio e non è assolutamente colpa del sindaco e della giunta”

PAOLA SAVELLA

“Ci aspettano due giorni a Borgo Marina , 19ª edizione, il festival internazionale di aquilonismo. Quest’anno l’ospite d’onore Trio Govoni che è un aquilonista che è appena tornato dal Qatar come ospite d’onore e la seconda tappa è qui ad Imperia.

Ci saranno aquiloni di tutti i generi , quelli giganti, quelli acrobatici e quelli statici. Come sempre tante attività collaterali, musica con il dj , il concerto della domenica pomeriggio sulla spiaggia, tanta ginnastica e balli sia sulla spiaggia che in Banchina Medaglie d’Oro. I laboratori che tanto piacciono ai bambini, tante feste.

Ci saranno tre eventi collaterali importanti che sono la “passeggiata dei due moli” del centro cinofilo ligure, con i Lions la Torre di Imperia questa dimostrazione dei cani guida e poi la mostra della palazzina Liberty , a cura della Fidapa che lancia fotografie fatte da donne che riguardano le donne e il mondo.

Due giorni di divertimento, due giorni di gioco, di spensieratezza. Vi aspettiamo a Borgo Marina per la 19ª edizione di Sole e Vento”.

IL PROGRAMMA

SPIAGGE

Esibizioni di aquiloni statici monofilo di tutte le forme e dimensioni.

Esibizioni di balletti con aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi: singoli, pair e team.

Esibizione di gruppi di “treni” Dynakite

Lancio di caramelle dagli aquiloni.

I ritmi delle esibizioni saranno scanditi dalla voce di Dj Tex.

Torna ad Imperia per il terzo anno consecutivo, uno degli aquilonisti più invitati ai festival nel mondo Arnaldo Mazzetto (Atheste Team Padova) con le sue creazioni.

Nel 2016 ci ha fatto sognare con la `Ruota di Cassagnes con volto di donna del fumettista Milo Manara` nel 2017 il battesimo in volo de `La clessidra del vento`.

Nuovo aquilone 2018 “LUNA di PRIMAVERA” composto da più di 420 pezzi di spinnacher, diametro m. 3,20, tubo avion (acciaio/alluminio). Ore di lavoro + 400. E’ il miglior aquilone della serie 24 punte. Il bordo della parte nera (che rappresenta la luna) e’ stato impreziosito da un nastro argentato (acquistato qualche anno in India) mentre nella parte centrale dell’aquilone è adornato con perline Swarovski .

OSPITE D’ONORE 2018: Giovanni Govoni Trio da Bologna di ritorno dall’International Kite Festival Doha – Qatarha. Govoni pilota da solo 3 aquiloni acrobatici a 2 cavi, muovendoli indipendentemente e disegnando nel cielo figure sincronizzate che normalmente sono difficili da eseguire anche per 3 piloti. Guida un aquilone con la mano sinistra, un secondo con la mano destra e un terzo con una cintura fissata intorno alla vita.

Gianni si è appassionato a questo tipo di volo vedendo anni fa a Cervia il canadese Ray Bethel che per primo ha ideato questa tecnica, si è allenato con costanza ed ora è il degno erede di Ray e come lui è instancabile. Per la prima volta in Liguria scegliendo Imperia come cielo per le sue esibizioni, uno spettacolo da non perdere.

Grande attività musicale sulla spiaggia:

Animazione di Dj Tex (sabato dalle ore 14,30 e domenica dalle ore 10,00)

Wind & Sun by Creativa: lezioni Fitness, animazione ed esibizioni hip hop (domenica)

ore 10.00: X-tempo Pilates and More

ore 10.45: Cardio dance

ore 11.30: Animazione Creativa

ore 12,00: Show con esibizioni dei gruppi hip hop

ore 10.00: X-tempo Pilates and More ore 10.45: Cardio dance ore 11.30: Animazione Creativa ore 12,00: Show con esibizioni dei gruppi hip hop Concerto Harassing Notes (domenica ore 14,30)

Esibizione del cantautore Simone Alessio (domenica ore 15,30)

PALAZZINA LIBERTY

Mostra fotografica «Donne, Creatività e Innovazione» a cura di FIDAPA BPW Italy Sezione di Imperia

Inaugurazione venerdi’ 6 Aprile 2018 ore 16.00 (chiusura ore 18,30)

Orario Mostra: sabato e domenica 10,00 – 18,30

BANCHINE MEDAGLIE D’ORO (radice del molo lungo)

Laboratorio per la costruzione di aquiloni e laboratori creativi

Stand vendita aquiloni

Monica Truccabimbi

Animazione per bambini con Clarabolle e Mirtillo (sabato e domenica ore 15,00)

baby dance e spettacolo con bolle giganti

Jumping – gonfiabili – rullo – giostra

Laboratori e giochi interattivi a cura del Centro Cinofilo Ligure

Stand Associazione No profit La giraffa a rotelle una città per tutti

Dance with the sun & wind. Come and dance with Old Wild West (domenica ore 15,30)

Me the selfie Machine con un clic un divertente selfie fra centinaia di colorati aquiloni nella grande festa di Primavera…in un attimo sei social

PASSEGGIATA A MARE

Vendita di prodotti tipici, di nicchia e biologici. Saranno presentati i prodotti tipici della nostra zona. Si potrà degustare la focaccia genovese, la mozzarella filata sul posto direttamente dai mercanti del gusto di Rovegno. Attenzione anche ai formaggi , alle tome delle valli genovesi, oltre al Castelmagno, ai formaggi di fossa e al gorgonzola. Ed ancora vino, pane, salumi, pasta, frutta e verdura, tisane, miele, marmellate, ecc…. Specialità: liguri, emiliane, sarde, lombarde, piemontesi e toscane…..

Spazio anche ai prodotti artigianali. Cuoio, metalli, pietre dure. Maglie prodotte con lana e cotone naturali.

CALATA ANSELMI

Sabato 7 aprile alle ore 16,30 nella piazzetta di Calata Anselmi dimostrazione con i cani guida per non vedenti, in varie fasi di istruzione a cura dei Lions Imperia La Torre.

Saranno presenti 3 cani con i loro istruttori provenienti dal centro di addestramento Cani Guida di Limbiate (Mi), dove ha sede la Onlus Servizio cani guida Lions. Ogni anno vengono addestrati circa 50 cani che sono assegnati gratuitamente a non vedenti di tutta Italia. Il servizio è finanziato dai Lions italiani.

PASSEGGIATA 2 MOLI & 6 ZAMPE

Domenica 8 aprile ore 15,00 iscrizioni presso lo stand di Banchine Medaglie d’Oro

Organizzata dal Centro Cinofilo Ligure è una originale passeggiata interattiva che fornisce a cane e padrone, oltre al piacere del passeggiare in riva al mare di cimentarsi in prove di conoscenza del mondo cinofilo. Lungo il percorso che percorrendo i due moli porta fino al Parco Urbano si troveranno delle postazioni con pannelli contenti domande a risposta chiusa. I partecipanti dovranno rispondere su un apposito foglio consegnato al momento dell’iscrizione e restituirlo all’arrivo. Potranno verificare anche il punteggio grazie ad una brochure contenente le corrette risposte e relative spiegazioni. Alle ore 17,00 prevista la premiazione del vincitore.

Orari della manifestazione:

7 aprile dalle ore 10,00 alle 19,00 (esibizione aquiloni a partire dalle ore 14,30)

8 aprile dalle ore 10,00 alle 19,00