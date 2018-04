“SPESE PAZZE” IN LIGURIA. A PROCESSO GABRIELE SALDO, ALESSIO SASO, IL NEO SENATORE VATTUONE E ALTRI 16 EX CONSIGLIERI REGIONALI/ECCO LE ACCUSE

Diciannove ex consiglieri regionali sono stati rinviati a giudizio questa mattina dal

di Redazione

Diciannove ex consiglieri regionali sono stati rinviati a giudizio questa mattina dal Gup Massimo Cusatti con l’accusa di peculato nell’ambito della vicenda “Spese pazze”. Tra loro anche gli imperiesi Gabriele Saldo (del gruppo Forza Italia) ex direttore generale di Rivieracqua, coinvolto nello scandalo dei concorsi truccati, e Alessio Saso (del gruppo Alleanza Nazionale).

Secondo l’accusa, i 19 ex consiglieri avrebbero usato fondi pubblici per spese non istituzionali durante la legislatura 2005-2010. Per la stessa legislatura sono già stati condannati la nuora di Mastella Roberta Gasco, Lorenzo Castè e Franco Bonello.

Nel gruppo di Forza Italia, oltre a Gabriele Saldo, sono stati rinviati a giudizio Matteo Rosso, ancora in Consiglio Regionale, attualmente esponente di Fratelli d’Italia, Franco Orsi, Gino Giribaldi, Luigi Morgillo e Pietro Oliva.

Per quanto riguarda gli ex consiglieri del Partito Democratico, sono stati rinviati a giudizio il neo senatore Vito Vattuone, Michele Boffa, Luigi Cola, Ezio Chiesa, Nino Miceli, Moreno Veschi e Minella Mosca.

Per il gruppo Verdi Cristina Morelli e Carlo Vasconi, per Rifondazione comunista Giacomo Conti e Vincenzo Nesci e per Alleanza Nazionale Gianni Plinio (adesso Casapound).

Il processo prenderà il via il prossimo 3 luglio davanti al tribunale di Genova.