ELEZIONI 2018: FRATELLI D’ITALIA SOSTIENE LANTERI SINDACO E COMMISSARIA IL CIRCOLO DI IMPERIA

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Iacobucci, in una nota stampa afferma il proprio impegno nella coalizione di centrodestra e il sostegno incondizionato a Luca Lanteri candidato sindaco di Imperia

Fratelli d’Italia commissaria il circolo territoriale di Imperia, nominando Lorenza Bellini nuovo portavoce in sostituzione del dimissionario Fulvio Giribaldi e conferma il proprio appoggio alla candidatura a Sindaco di Luca Lanteri.

Il Coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci ha inviato una nota stampa per prendere le distanze da Alessandro Casano e Fulvio Giribaldi. I due, membri dimissionari del circolo territoriale di Imperia (unitamente a Sara Serafini), nei giorni scorsi avevano espresso pubblicamente le proprie perplessità in merito alla candidatura a Sindaco di Luca Lanteri, ritenendola poco rappresentativa del rinnovamento della classe politica locale.

Fratelli d’Italia: la nota stampa di Iacobucci a sostegno di Lanteri per le elezioni comunali 2018

“Fratelli d’Italia è un partito che crede nei propri principi e nei programmi del centrodestra , non è quindi consentito a nessuno di anteporre ambizioni personali o altri tipi di personalismi all’interesse collettivo – scrive in una nota stampa il Coordinatore Regionale di Fratelli D’italia, Massimiliano Iacobucci - Il nostro partito ha condiviso programmi e idee con gli alleati di Forza Italia e Lega per ridare ad Imperia un’ amministrazione degna di questo nome dopo anni di abbandono politico e amministrativo.

Proprio sul territorio con gli esponenti locali del centrodestra si è convenuto che la figura di Luca Lanteri , per esperienza, professionalità e capacità politica fosse la più adatta a guidare la nostra coalizione alla vittoria del comune di Imperia.

Personalmente conosco e stimo Luca Lanteri da anni e non ho esitato un attimo a concedere il sostegno di Fratelli d’Italia. Chi richiama a questioni morali confuse e pretestuose si faccia un esame di coscienza , si scusi e taccia che fa più bella figura. Il nostro è un partito coerente , giovane e che va verso il rinnovamento sia delle idee che delle persone. In Liguria il rinnovamento si chiama Giovanni Toti, Gianni Berrino, Marco Scajola, Alessandro Piana, Edoardo Rixi e ad Imperia si chiama Luca Lanteri e tanti altri , tutto il resto è noia come diceva il grande Califano .

Ciò nonostante ringrazio Giribaldi e Casano per la collaborazione fino ad oggi prestata e pur non condividendone scelte e modi e contenuti gli auguro buon percorso”.