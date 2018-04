ELEZIONI IMPERIA 2018: TRENINO DI CRISTALLO SULLA PISTA CICLABILE, LANTERI REPLICA A SCAJOLA. “BASTA SLOGAN, SOLO PROPOSTE SERIE”

La campagna elettorale entra nel vivo, come il primo botta e risposta tra candidati Sindaco

di Redazione

La campagna elettorale entra nel vivo, come il primo botta e risposta tra candidati Sindaco. Luca Lanteri (centrodestra), replica alla proposta avanzata nei giorni da Claudio Scajola (Con Claudio per Imperia) di trasferire la pista ciclabile sul mare per far spazio al trenino di cristallo sulla liberata sede ferroviaria .

Luca Lanteri su pista ciclabile e trenino elettrico

“Il Comune di Imperia e la Regione Liguria attraverso questa ottima operazione hanno portato a casa un finanziamento di 18 milioni di Euro, la mia posizione che è quella della coalizione, è di completare la progettazione risolvendo le criticità alle intersezioni ciclabile con la viabilità veicolare, coniugare meglio la ciclabile con i flussi del trasporto pubblico e con i mezzi ecologici dalla vecchia stazione di Porto Maurizio, portare a casa il finanziamento e iniziare al più presto i lavori. Poi sul mare si creerà anche un tracciato ciclabile alternativo che interesserà il parco urbano, scavalcherà con un ponte l’Impero, collegandosi a Calata Cuneo e Borgo Peri. Sono i finiti i tempi dove si cambia idea dalla sera alla mattina, oggi occorre programmazione e continuità nell’ azione amministrativa, non slogan ma proposte serie e credibili“.