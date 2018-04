SANREMO: DAL 17 AL 21 APRILE AL PALAFIORI TORNA IL FESTIVAL DELLA SALUTE/ECCO IL PROGRAMMA

Riapre i battenti il “Sanremo Festival della Salute”, evento di promozione del benessere e degli stili di vita sani,

organizzato dall’ASL 1 Imperiese insieme al Comune di Sanremo, con il patrocinio della Regione Liguria

Il Festival della Salute

L’edizione 2018 prenderà il via martedì 17 aprile alle ore 10 con la performance “Seminiamo Salute”, una filata dei bambini della scuola primaria di Sanremo che, giunti in piazza Colombo, coloreranno il cielo con centinaia di palloncini biodegradabili contenenti piccoli semi di spinaci. Un gesto simbolico per salutare in festa l’inizio di questa manifestazione, ormai giunta alla sua terza edizione, che quest’anno avrà come filo conduttore l’ambiente, la salute del territorio e di chi lo popola.

Le cinque giornate di Festival offriranno un ricco calendario di appuntamenti che vedranno il susseguirsi di seminari, incontri, laboratori ed eventi culturali dedicati alla salute e al benessere. Si alterneranno, infatti, nelle varie sale del Palafiori:

oltre 100 relatori, articolati in 60 incontri, per complessive 100 ore di aula;

6 convegni tematici organizzati dalla ASL1 e in collaborazione con organizzazioni, service ed associazioni del territorio;

50 ore di attività dedicate alla prevenzione;

10 laboratori per bambini, adulti ed anziani per complessive 50 ore di intrattenimento (lab di pasticceria, rilassamento, yoga, auto-aiuto, letture animate, gruppi di cammino e nordik walking, lab scientifici,

tre mostre estemporanee

una serata a teatro

Festival della Salute – I temi

I temi trattati spazieranno dagli interventi tipici dell’educazione alla salute (alimentazione, effettività e sessualità, incidenti domestici, salute del respiro, vaccinazioni, violenza di generesport pulito, primo soccorso, cyberbullismo…) a quelli più specifici dell’edizione 2018 con eventi dedicati alla salute del nostro mare, i pesci, la vita delle api, la dieta ligure, le contaminazioni nei cibi. La manifestazione quest’anno si arricchirà di sei convegni tematici, dedicati :

Life skills, intelligenza emotiva e neuroscienze; (a cura di ASL1) –18 aprile ore 8.30 – 18.00

Cyberbullismo: disordini mentali in adolescenza e aspetti legali (a cura di Lion Clab Matutia Sanremo e Comune di Sanremo) –18 aprile ore 9.00 – 18.45;

La voce della musica contro la violenza: tutti gli strumenti del corpo gridano basta (a cura di Noi for You – Zonta Club Sanremo) – 19 aprile ore 8.30 – 19.00;

Il ruolo dei rivenditori di fitofarmaci nella prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente (a cura di ASL1)- 19 aprile ore 14.00 – 18.00

Analisi del rischio chimico nella filiera alimentare (a cura di ASL1) –20 aprile ore 13.00 – 18.00;

Il successo scolastico: considerazioni, proposte e strumenti utili per genitori ed insegnanti ( A cura di AIFA – Associazione Italiana Famiglie ADHD) –21 aprile ore 14.30 – 19.00

Ci sarà inoltre un pomeriggio, promosso dal servizio consultoriale dell’ASL1, – martedì 17 dalle 14.30 alle 16.30- dedicato interamente alla salute dei più piccini con interventi e laboratori sullo sviluppo precoce del bambino, gli incidenti domestici, il progetto Nati per Leggere, lo Spazio Mamma, il massaggio neonatale, oralità, linguaggio e deglutizione.

Giovedì 19 aprile si terrà una serata speciale alle ore 21.00 – a cura di Fidapa Imperia, Soroptimist Imperia e Associazione Donne Medico, presso il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al mare, dal titolo “Cibo per il corpo, cibo per la mente: una serata di riflessione sull’infanzia, l’allattamento, i libri…”

Sabato 21 aprile (dalle 10 alle 12.30) verrà celebrata (con un giorno di anticipo) la Giornata Nazionale per la Salute della Donna, in cui si parlerà della salute ginecologica della donna, dell’importanza delle prime ecografie in gravidanza e dell’esperienza della Breast Unit, delle Associazioni e delle Istituzioni per mettere la “donna al centro” del sistema-salute, insieme a LILT e LILT La rinascita.

Festival della Salute – La soddisfazione di Asl e Regione Liguria

“Offrire anche quest’anno un calendario così ricco ed articolato di eventi – ha spiegato il direttore generale dell’ASL 1, Marco Damonte Prioli – è per noi motivo di grande soddisfazione. Portare l’educazione e la promozione alla salute ‘in piazza’, tra la gente, al di fuori dei tradizionali spazio di cura o di insegnamento è un importante obiettivo di salute che perseguiamo da tempo e le moltissime collaborazioni e sinergie attivate con enti ed associazioni del territorio ci dimostrano che siamo sulla giusta strada. Integrare linguaggi ed esperienze, in modo innovativo e diversificato ci aiuta ad essere più vicini alle esigenze dei nostri vari interlocutori: bambini, studenti, insegnanti, genitori, anziani, persone con diverse abilità. ‘Star bene, fa bene’ è, ancora una volta, la parola d’ordine di questo Festival, con una particolare attenzione quest’anno alla salute dell’ambiente e del territorio in cui viviamo”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte dell’Assessore Regionale alla Salute, Sonia Viale, che sul Sanremo Festival della Salute ha dichiarato: “Si tratta di un evento unico in Regione Liguria, che evidenzia la capacità di mettere in sinergia le capacità dell’ASL1 con il Comune di Sanremo, gli enti e le tante realtà associative presenti sul territorio per offrire un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla salute delle persone. Educare alla salute è proprio uno dei punti centrali dell’azione del sistema sanitario regionale e da questa manifestazione emerge l’importanza del coinvolgimento delle scuole e del mondo dell’associazionismo, per valorizzare le singole realtà, farle conoscere sul territorio e creare un punto di incontro tra cittadino ed istituzioni”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e aperti a tutta la cittadinanza. Agli insegnanti partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione valido per i crediti formativi. Per essere aggiornati su tutte le novità del Sanremo Festival Salute: www.asl1.liguria.it o la pagina Facebook www.facebook.com/ASL1Imperiese.

E’ possibile anche iscriversi al servizio di messaggistica via Whatsapp o Telegram, inviando un messaggio (con Whatsapp o Telegram) con scritto “”ISCRIZIONE ON” al numero 338 29 78 341

