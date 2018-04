IMPERIA: GIORNATA DELL’INFORMAZIONE PREVIDENZIALE, L’INPS INCONTRA GLI STUDENTI DEL RUFFINI

Mercoledì 18 aprile l’Istituto sarà presente in quattro scuole superiori delle quattro province della Liguria

di Redazione

In occasione della ricorrenza dei 120 anni dall’istituzione della Cassa Nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai, l’Inps porta nelle scuole superiori il progetto “La Giornata dell’Informazione Previdenziale”.

La giornata dell’Informazione Previdenziale dell’Inps nelle scuole: ecco il programma

Mercoledì 18 aprile l’Istituto sarà presente in quattro scuole superiori delle quattro province della Liguria (IIS Vittoria Emanuele II, di Genova; IIS G. Ruffini, di Imperia; IPSAR G. Casini, di La Spezia e Liceo scientifico O. Grassi, di Savona).

Nell’incontro formativo si affronterà il tema del lavoro e delle tutele, spiegando la previdenza come insieme di regole e strumenti di cui ciascun ragazzo deve essere consapevole, per poter proteggere e costruire il proprio presente e pianificare il futuro in modo consapevole.