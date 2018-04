ELEZIONI IMPERIA 2018: ALESSANDRO CASANO SI CANDIDA SINDACO. “CORRERÒ CON UNA MIA LISTA, NON APPOGGERÒ NESSUNO”

Alessandro Casano si candida a Sindaco di Imperia. Correrà da solo, con una propria lista, alle prossime elezioni comunali

di Redazione

Alessandro Casano si candida a Sindaco di Imperia. Correrà da solo, con una propria lista civica, alle prossime elezioni comunali. Questa la decisione dell’ormai ex capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. Espulso dai vertici del partito dopo le dimissioni dal Circolo cittadino, in aperto contrasto con la decisione di appoggiare la candidatura a Sindaco di Luca Lanteri, Casano non appoggerà alcun candidato e sarà affiancato da Sara Serafini e Fulvio Giribaldi.

“Perché mi candido da solo” – Le dichiarazioni di Casano

“Mi candido per dare una soluzione alternativa agli imperiesi che vogliono essere liberi dagli schemi della vecchia politica – ha dichiarato Casano, contattato da ImperiaPost – Correrò con una lista civica, autonoma, indipendente. Tutte le persone che incontro mi chiedono di candidarmi. Io ho deciso di accettare la sfida. Non ho paura di perdere, voglio dare un segnale a Imperia. Una voce in più. Insieme a me anche Sara Serafini e Fulvio Giribaldi. Abbiamo ricevuto richieste, pressioni, ma vogliamo essere liberi. Stiamo lavorando per allestire la lista. La settimana prossima speriamo di poterla già ufficializzare con una conferenza stampa“.

La precedente candidatura a Sindaco

Per Casano è la seconda candidatura a Sindaco di Imperia, sempre con una lista indipendente. Nel 2013 Casano si era candidato con la lista civica “La Svolta“.

Con la candidatura di Casano i candidati Sindaco ufficiali salgono a quattro. Oltre a Casano, Claudio Scajola, Luca Lanteri (centrodestra) e Guido Abbo (centrosinistra). Per quanto concerne il M5S, il candidato Sindaco in pectore, Maria Nella Ponte, attende ancora il via libera dello staff del Movimento per la presentazione della lista alle prossime comunali. Sul fronte della sinistra, possibile la presentazione di due liste diverse (Potere al Popolo e Liberi e Uguali) con altrettanti candidati Sindaco.