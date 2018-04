CICLISMO: 79° GIRO DELL’APPENNINO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PIANA CONSEGNA IL TROFEO “ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA”

Oggi pomeriggio il presidente Piana ha partecipato alle premiazioni dei vincitori della 79esima edizione della gara ciclistica internazionale

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alle premiazioni dei vincitori del 79° Giro dell’Appennino, che si sono svolte a Genova.

Sul palco, allestito in piazza De Ferrari, il presidente ha consegnato il trofeo “Assemblea legislativa della Liguria” che è stato assegnato al direttore sportivo della squadra Androni giocattoli Sidermec che ha avuto più corridori nei primi cinque classificati.

«Questa gara affonda radici profonde nella storia della Liguria, perché la sua prima edizione risale addirittura al 1934 e – dichiara Piana - ha raggiunto subito altissimi livelli competitivi richiamando sulle strade del nostro Appennino squadre che provengono da tutti i paesi del mondo. E’ una manifestazione – aggiunge – che esalta lo spirito migliore dell’associazionismo sportivo, supera le frontiere e valorizza i giovani professionisti del ciclismo rappresentando un trampolino per molti di loro. Non dimentichiamo, infatti, che lungo questo circuito hanno pedalato, faticato e sudato, quando ancora non avevano raggiunto il successo mondiale, i più grandi campioni italiani e stranieri. Non poteva, dunque, mancare il riconoscimento del Consiglio regionale – conclude – per i vincitori, nell’auspicio che possano diventare i campioni di domani»