RUGBY: SABATO 28 APRILE SULLA SPIAGGIA DI DIANO MARINA IL TORNEO DEDICATO AI RAGAZZI UNDER 6 E UNDER 12

L’Imperia Rugby ha organizzato una bella attività continuativa per il settore propaganda, dagli under 6 agli under 12 presso la spiaggia “Ex Camandone” di Diano Marina

di Redazione

Il megaponte delle feste di primavera non ferma il rugby, ma lo attualizza. È così che Imperia Rugby ha organizzato una bella attività continuativa per il settore propaganda, dagli under 6 agli under 12 presso la spiaggia “Ex Camandone” di Diano Marina.

Sabato 28 aprile, dunque ci sarà spettacolo sulla sabbia dalle 10.30 alle 16.00, per un invito aperto a tutti i bambini, anche gli ospiti provenienti da fuori regione: tutti potranno cimentarsi con la palla ovale in uno scenario che ricorda il mondo australe e pacifico.

Una bella occasione per bambini e famiglie, considerando che la città degli aranci offre anche la manifestazione “Aromatica” in contemporanea e quindi si può unire utile al dilettevole.

Non si fermano neanche le categorie superiori, dato che la under 14 è attesa dall’ennesima prova a Cogoleto, preparando anche giocatori come Chiappori per la rappresentativa regionale che dovrà misurarsi con altre dimensioni italiane a Piacenza il primo Maggio. E infine la seniores tenta il colpaccio a Rivoli, prima del gran finale di San Remo di fronte al San Mauro: due testa a testa con il Piemonte per il primo posto nel girone di passaggio di C1 nazionale.