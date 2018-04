LA SCUOLA FORESTALE DI ORMEA ADERISCE AL PROGETTO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

L’acronimo PSR significa Programma di sviluppo rurale e rappresenta il principale strumento di pianificazione agraria delle regioni grazie anche ad un cospicuo cofinanziamento comunitario.

di Redazione

In questo periodo storico in cui è tornata di moda l’agricoltura ed in particolare si parla di un’agricoltura moderna nell’innovazione ma radicata nella tradizione, la Regione Piemonte ha proposto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, a tutte le scuole agrarie della Regione un progetto di comunicazione, formazione e animazione sul PSR 2014-2020.

L’IPSASR “Barbero” di Ormea ha aderito all’iniziativa con successo:

”Appena giunta la comunicazione della Regione non abbiamo avuto dubbi in merito e la classe quinta del nostro istituto ha partecipato al progetto a scuola di PSR” dichiara il Dirigente scolastico Antonella Germini.

La prof.ssa Daniela Garelli è la referente del progetto e ci spiega :” Il progetto era composto innanzi tutto da un percorso formativo dei docenti sulle tematiche del PSR, quindi da una parte di formazione degli studenti realizzata completamente in e-learning. Il contatto con la sede regionale è avvenuto periodicamente attraverso la modalità webinar, monitorando l’efficacia del percorso formativo e la soddisfazione degli studenti coinvolti attraverso sondaggi e assessment. I nostri studenti e le nostre studentesse hanno dimostrato un buon interesse per l’iniziativa e i risultati della formazione sono stati positivi”.

Infatti, grazie al buon esito dei test finali e alla realizzazione di uno spot-video sul tema dell’alternanza scuola lavoro, la classe quinta della scuola Forestale di Ormea è stata selezionata insieme ad altre sei classi degli istituti agrari piemontesi per partecipare ad una giornata di visita presso aziende agricole beneficiarie del PSR. Per la precisione le mete del sopralluogo organizzato dalla Regione saranno tre aziende agricole situate nei comuni di Candiolo, Bibiana e Pancalieri.