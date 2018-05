ELEZIONI 2018: PRESENTATA LA LISTA “PROGETTO IMPERIA” A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO LUCA LANTERI.”VOGLIAMO UNA CITTÀ GREEN E SMART” / ECCO TUTTI I NOMI

Alla presentazione hanno presenziato anche l’On. Flavio Di Muro, l’assessore regionale Marco Scajola e il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana.

Il candidato sindaco del centrodestra Luca Lanteri, ha presentato, questo pomeriggio presso il point elettorale di Galleria degli Orti, i 32 candidati consiglieri della lista civica “Progetto Imperia“. Sedici donne e sedici uomini che concorreranno e “correranno” per conquistare un posto in consiglio comunale. Alla presentazione hanno presenziato anche l’On. Flavio Di Muro, l’assessore regionale Marco Scajola e il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana.

Il candidato sindaco Luca Lanteri presenta la lista civica “Progetto Imperia”.

Tra i volti noti troviamo i consiglieri comunali uscenti Fulvio Balestra, Alessandro Savioli e Susanna Palma.

“È una bellissima lista, – ha commentato il candidato sindaco Luca Lanteri – 16 uomini e 16 donne, c’è di tutto. Ci sono diversi geometri, ma oggi il mondo è cambiato. Non sono geometri che costruiscono case e palazzi, uno fa il topografo, uno lavora al catasto, sono una serie di competenze specifiche diverse. Sono bellissime persone che mi sono volute stare vicino e potranno dare un bel contribuito. Chi pensa di dire che qui c’è il partito del mattone si sbaglia, noi saremo quelli che porteremo avanti la città più verde di tutti. Con lo slogan l’abbiamo definita una città green , una città smart dove si accorcino i rapporti, ragioneremo su tutto, sulle nuove tipologie. Mariangela Lanteri ha spiegato benissimo quello che vuole portare avanti lei, su quello che è un vivere diverso , vivere meglio, che cos’è l’architettura sostenibile. Le polemiche del passato sono veramente finite e non devono avere più ragione di esistere. Ritengo che sia finito il tempo dove si punta tanto sul mercato immobiliare e sulle seconde case, punteremo tantissimo sul turismo e sul sociale, come elemento che da lavoro.

Pensiamo ai tanti anziani che ci sono a Imperia e in Liguria. Imperia è una città molto anziana, la Liguria è la regione più anziana d’Italia. L’Italia è la regione più anziana d’Europa, noi dobbiamo pensare sotto questo aspetto, sotto l’aspetto turistico e sociale di dare un’offerta diversa da quella che c’è oggi. Penso al modello lombardo, dove alle cosiddette residenze sanitarie assistite, le case di riposo , si vadano ad aggiungere le senior-housing e il co-housing , che sono due modi diversi intermedi tra lo stare a casa e stare alla casa di riposo. Abbiamo tantissime idee che porteremo a casa e spiegheremo ai nostri concittadini. Vedrete che tutti i ragazzi e tutti i professionisti che abbiamo in questa lista sapranno dare un grosso aiuto e si sapranno rendere utili. Abbiamo due ragazze, una di 18 e una di 19 anni, bravissime tutti e due. Una una studentessa universitaria, l’altra si diplomerà tra poco, ha già deciso che lavorerà nel campo turistico. È tutta gente che pensa nel turismo come risorsa primaria per il futuro di questa città, sono veramenete soddisfatto”.

Alberti Luca, 35, agente immobiliare

Balestra Fulvio, 55, architetto imprenditore

Brancatisano Silvia, 38, impiegata

Bruni Fulvio, 53, impiegato Autostrade dei Fiori

Caria Alessandro, 46, coordinatore tecnico cooperativa

Cassini Alessia, 19, Studentessa

Contestabile Iolanda, 54, agente immobiliare

De Martin Pinter Aldo (detto Demartin), 60, consulente finanziario

Fabiano Andrea, 35, imprenditore

Filippini Paola, 55, casalinga

Forte Alessandra, 46, laureata in lingue e letterature straniere

Giupponi Elisa, 30, casalinga

Ghiglione Gianfranco, 59, imprenditore

Guaglianone Alessio, 36, Geometra

Guerrini Dalila, 32, consuletne marketing turistico

Lanteri Mariangela, 28, geometra – laureata in architettura

Lo Iacono Fabrizio, 27, geometra

Losicco Giuseppe, 56, idraulico – Autostory

Maiolino Giovanni (detto maio), 52, geometra

Martini Marco, 24, imprenditore agricolo

Massa Maurizio, 47, autista RT

Merlino Alessandro, 42, autista RT

Mirabella Rosa, 43, commerciante

Montagna Tiziana, 51, geometra

Palma Susanna, 44, insegnante

Peirano Federica, 18, studentessa

Ravetta Tiziana, 45, assistente amministrativa

Savioli Alessandro, 43, funzionario tecnico

Segreto Antonio (detto toni), 69, pensionato

Sibilla Federica, 38, insegnante

Tolu Maria Antonietta, 50, insegnante

Gentile Carla, 70, pensionata