IMPERIA: MUSICA LIVE AL BAR 11, VENERDÌ 11 MAGGIO I “RECOVERED”, SABATO 12 I “COLDSHIVERS” / IL PROGRAMMA

Non si arresta la voglia di musica, la voglia di vita della talent scout Monica Tondelli. Un week-end di musica live sta per cominciare al Bar 11 in piazza De Amicis a Oneglia. Si parte da domani sera, venerdì 11 maggio dalle 21,30 con i “Recovered”.

I Recovered, band rock composta da voce chitarra basso e bateria, nascono nel 2010 dal desiderio comune di tre amici di proporre un repertorio Rock Italiano ed Internazionale che spazi dai grandi classici degli anni 60 fno ai tormentoni odierni rivisitato con sonorità più moderne per un totale di oltre 4 ore di repertorio.

Formazione:

Davide Fazio – Basso / Voce

Luca Martina – Chitarra

Alessandro Difeo – Batteria

Band genovese in operatività dal 2016, formata da 5 elementi: batteria (Paolo Bafico), basso (Stefano Traverso), chitarra elettrica (Luca Minetto), piano/tastiere (Alfredo Sarpero) e voce (Paolo Bertonazzi), che propone una selezione del repertorio completo dei Coldplay, da Parachutes a Head full of dreams: brani storici come Viva la Vida, Politik, Yellow, the Scientist ma anche i singoli più recenti in coppia con Beyoncé (Hymn for the weekend), Big Sean (Miracles – Someone special) ed i Chainsmokers (Something like this). La band si esibisce tutti i mesi regolarmente da due anni in Liguria, principalmente a Genova ed Imperia, nei locali cittadini e nei teatri (recentemente al teatro Govi di Genova, Ottobre 2017).

I brani sono riprodotti fedelmente agli originali ed alle versioni live proposte dai Coldplay stessi, con uso di suoni ed effetti adeguati a riproporre l’impatto sonoro della band, ricorrendo però ad uso limitatissimo di basi elettroniche.

Per info e prenotazioni tavoli:Bar Bon Caffè Al N.11, Piazza De Amicis 11, Imperia tel. 0183 290721