IMPERIA: COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE A TUTELA DELL’OLIVA TAGGIASCA DEL PONENTE LIGURE. “OLIVICOLTURA DI QUALITÀ GRAZIE AL DNA CONTROLLATO”

Da Comitato ad Associazione. Nei giorni scorsi il Comitato Salvataggiasca, a completamento del percorso intrapreso per la tutela della pregiata oliva ligure si è trasformato – presso lo studio notarile Saguato – in Associazione per la Taggiasca del Ponente Ligure.

Una importante svolta, un cambio di passo voluto, fortemente, dalle molte aziende appartenenti alla Filiera Olivicola e già iscritte al Comitato che si è costituito per difendere e tutelare uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura ligure opponendosi con forza all’iter intrapreso di sostituzione del nome varietale da taggiasca in giuggiolina o gentile.

Non è solo una questione tecnica. Un obiettivo immediato, da portare avanti attraverso il confronto con tutti gli attori della filiera, è promuovere la massima condivisione per portare la valorizzazione della oliva taggiasca ad eccellenza della Liguria e in particolare della Riviera di ponente.

Come? La base di partenza per il presidente dell’Associazione Simone Rossi, la vice presidente Claretta Siccardi e tutti gli associati è la certificazione del DNA Controllato Cultivar Taggiasca, creatura del Parco Tecnologico Padano di Lodi che in pochi mesi di esistenza ha già prodotto benefici in termini economici agli operatori aderenti grazie alla categorica certezza dell’identificazione delle olive oggetto di compravendita, raccogliendo l’apprezzamento di distributori e consumatori, destinatari di garanzia concreta circa le “Taggiasche” acquistate.

L’Associazione per la Taggiasca del Ponente Ligure sarà presente, come suo primo impegno istituzionale, all’evento “Un mare d’olio” di Santa Margherita Ligure – Portofino i prossimi 26 e 27 maggio con un’esposizione di tutti i prodotti derivanti dalla trasformazione della Cultivar Taggiasca del Ponente Ligure e la loro innovativa certificazione tramite il DNA Controllato.

Fondamentale sarà divulgare tale metodologia che potrebbe davvero rappresentare il futuro dell’olivicoltura di qualità

Il commento di Simone Rossi, presidente dell’Associazione per la Taggiasca

“Il progetto Dna cultivar taggiasca – sottolinea Simone Rossi, presidente dell’Associazione per la Taggiasca del Ponente Ligure – offre garanzia scientifica di certezza del prodotto e conseguentemente di qualità ai consumatori. Può far crescere l’economia legata all’olivicoltura di qualità e quindi la remunerazione ai coltivatori, con un progressivo maggiore recupero del territorio. E’ un concreto esempio di semplificazione dell’iter burocratico e amministrativo e di conseguenza di riduzione dei costi aziendali. La strada per la tracciabilità e la trasparenza del comparto olivicolo è tracciata. Il futuro non potrà prescindere dal Dna, progetto che va ben oltre la Dop per la tutela dei consumatori”.

Una carta d’identità che racconta tutto del prodotto:

“L’oliva di varietà taggiasca – sottolinea Claretta Siccardi – è stata per secoli il sostentamento della gente del ponente ligure: l’indotto oggi si può quantificare in 70 milioni di euro. Il Dna controllato Cultivar Taggiasca è un “codice a barre biologico” che dirà al consumatore se nel vasetto con l’apposito logo ci sono – e senza ombra di dubbio – olive taggiasche o paté di olive taggiasche. La certificazione è molto semplice e ha costi contenuti: questo tipo di percorso è stato studiato dal Parco Tecnologico Padano di Lodi“.

Il Comitato Salvataggiasca era nato nel luglio del 2016 per scongiurare la modifica del nome della cultivar taggiasca in giuggiolina (poi gentile) nel registro delle varietà, (richiesta posta in essere dal Comitato promotore della Dop e dalle associazioni di categoria alle quali si è aggregata la Regione e il Consorzio di tutela dell’olio extravergine dop) per addivenire ad un riconoscimento della denominazione di origine protetta.

In pochi mesi Il Comitato presieduto da Simone Rossi ha raccolto intorno a sé una buona fetta del mondo produttivo, aziende piccole e realtà più strutturate, frantoiani, trasformatori e commercianti. Molte le iniziative e le attività portate avanti a livello locale e nazionale, incontri, convegni tecnici e il coinvolgimento del Parco Tecnologico Padano di Lodi per dare una risposta scientifica e identificare il prodotto – in questo caso l’oliva taggiasca in salamoia – attraverso il Dna.

Dopo lo stop del Ministero al progetto di Dop portato avanti dal Comitato che ha come riferimento la Regione e le associazioni di categoria, il gruppo Salvataggiasca ha aperto le porte al dialogo per una visione condivisa sul territorio del futuro di un prodotto così fondamentale per l’indotto e oggi si è appunto costituito in Associazione per meglio rappresentare le istanze di chi ha creduto da subito in questa “battaglia” di valori.