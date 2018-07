VIVAIO LIGURIA, GIORNATA DI LAVORO TRA AMMINISTRATORI LOCALI, IMPRENDITORI E REALTÀ PRODUTTIVE. L’ASSESSORE REGIONALE SCAJOLA:”PER DARE PROSPETTIVE AI GIOVANI”

Vivaio Liguria una giornata di lavoro e di confronto tra amministratori locali, imprenditori e realtà produttive del territorio

di Redazione

Vivaio Liguria una giornata di lavoro e di confronto tra amministratori locali, imprenditori e realtà produttive del territorio.

Presenti anche amministratori di altre località come il sindaco di Ascoli Piceno, assessori della regione Veneto, europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali della Lombardia.

Dichiara così Marco Scajola assessore regionale presente all’evento:

“ Vivaio Liguria, una giornata intera di lavoro e di confronto con amministratori, imprenditori e tante persone che vogliono far crescere e migliorare la propria terra. Diversi i temi trattati, le analisi fatte su quello che siamo e su quello che saremo per crescere e per raggiungere obiettivi di sviluppo che possano dare prospettive ai giovani e maggiori serenità e più sicurezze ai più anziani. Con Vivaio Liguria, si cresce, si cambia la mentalità e si lavora duramente insieme. “

Matteo Alberti, imprenditore (insieme ad altri giovani, uno dei primi ad intervenire).

Mario Conio, sindaco Taggia.

Laura Cane, pres. consiglio comunale Taggia.

Espedito Longobardi, ass. comune Taggia.

Fortunato Battaglia, cons. comunale Taggia.

Armando Biasi sindaco Vallecrosia con giunta e presidente consiglio comunale.

Fabio Perri, cons. comun. Vallecrosia.

Daniela Simonetti, sindaco Pigna.

Mauro Lucci, ass. Pigna.

Alfredo Anfosso, imprenditore.

Davide Lamonica. cons. comunale Imperia.

Federico Fresia,imprenditore, presidente frantoiani liguri.

Carlo Isnardi, imprenditore.

Matteo De Villa, imprenditore.

Antonio Parolini, Presidente ARTEImperia

Marco Prioli, Dirett. Generale ASL 1 Imperiese.

Giuliano Maglio, sindaco Montegrosso Pian latte e Presidente del Parco.

Marcello Pallini ex sindaco santo Stefano al mare

Alberto Cirio, europarlamentare.

Stefano Maullu, europarlamentare.

Questi alcuni, ma anche altri sindaci e amministratori locali.