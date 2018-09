“O MARE MIO”: IMPERIA NEL PROGRAMMA DI ANTONINO CANNAVACCIUOLO. I PROTAGONISTI NOSTRANI IN ONDA DOMENICA 9 SETTEMBRE/ECCO IL TRAILER

È ufficialmente iniziata la nuova serie del programma Tv “O Mare Mio“, la trasmissione in onda su Nove, condotta dallo chef Antonino Cannavacciuolo, dedicata ai sapori tipici delle località marittime italiane.

di Redazione

Domenica scorsa, 2 settembre, è andata in onda la prima puntata, con protagonista l’isola di Procida, mentre i tre concorrenti imperiesi, Monica Tondelli, commerciante, Riccardo Caldera, elettricista e Maria Luisa Ratis, pensionata, saranno protagonisti del programma la prossima domenica 9 settembre.

Le riprese a Imperia per “O Mare Mio”

Il famoso cuoco è arrivato a Imperia nel mesi di aprile per girare la puntata che vedrà come protagonista proprio la nostra città. Le riprese si sono spostate tra Oneglia, al Bar 11 in piazza De Amicis, a bordo del caratteristico peschereccio “Ineja II”, e Porto Maurizio, sul molo lungo, a Borgo Marina ai Bagni Oneglio, spingendosi a Vessalico e all’Hotel dei Fiori di San Lorenzo al Mare.

Le nuove puntate

La prima puntata della nuova serie, andata in onda domenica 2 settembre, ha visto protagonisti chef dell’isola di Procida. In programma ci sono ancora Calabria, Molise e Sardegna, oltre alla Liguria. Il turno di Imperia è previsto per domenica 9 settembre alle 21.25.

