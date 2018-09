CERVO: “A…MARE LA MUSICA”, SABATO 15 SETTEMBRE ALL’ORATORIO DI SANTA CATERINA IL CONCERTO DI INDRO BORREANI E GINEVRA COSTANTINI NEGRI

Ha diciotto anni appena compiuti ed è già uno dei talenti italiani più in vista, reduce da concorsi internazionali, concerti e masterclass con i nomi più importanti della scena musicale europea

di Redazione

Ha diciotto anni appena compiuti ed è già uno dei talenti italiani più in vista, reduce da concorsi internazionali, concerti e masterclass con i nomi più importanti della scena musicale europea.

Indro Borreani – classe 2000 e allievo del celebre Uto Ughi – è il protagonista del Concerto Straordinario che chiude la rassegna “A…mare la Musica”.

La rassegna, alla sua seconda edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia.

Sabato 15 settembre – ore 21.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina, Indro Borreani (violino) e Ginevra Costantini Negri (pianoforte) si esibiranno con una proposta musicale dedicata al Romanticismo, con pagine di Rossini, Paganini e Beethoven. Ecco allora di nuovo, sul “palcoscenico” di Cervo, due giovanissimi artisti, entrambi alle soglie di una brillante e importante carriera.

Programma:

L. Van Beethoven

Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore, op.24 “La Primavera”

G. Rossini

da Péchés de vieillesse-Album pour piano, violon, violoncelle, harmonium et cor: “Marche et reminiscence pour mon dernier voyage ” (piano solo)

N. Paganini

Scelta da 24 Capricci op. I (violino solo)

G. Rossini

da Péchés de vieillesse-Album de chaumière: “Une pensée à Florence” (piano solo)

N. Paganini

Mosè Fantasia (violino e pianoforte)

Ingresso a libera offerta. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza all’ Associazione ABEO Liguria Onlus presso Ospedale Gaslini di Genova.

ABEO Liguria Onlus è una Associazione non profit di genitori di bambini affetti da patologie onco-ematologiche in cura presso l’ospedale G. Gaslini di Genova. Allo scopo di sostenere le famiglie nel cercare di migliorare la qualità del percorso terapeutico, Abeo Liguria si avvale dell’opera di soci volontari.

Chi è Indro Borreani?

Nasce a Savigliano il 25 agosto 2000, intraprende a quattro anni lo studio del pianoforte e a cinque quello del violino. Risulta vincitore in numerosi concorsi internazionali e nazionali per violino e pianoforte. Partecipa a masterclass con nomi importanti della scena musicale Europea. Si esibisce in qualità di solista all’’Abbazia di Staffarda nell’ambito della rassegna “La Santità Sconosciuta – Piemonte Terra di Santi” accompagnato dall’Orchestra dei Giovani Talenti Italiani diretta dal M°Uto Ughi e organizzata dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano. Suona all’Auditorium Vivaldi di Torino nell’ambito della rassegna “I giovedi Vivaldiani”. Nel giugno 2017 si diploma al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo con 10 e lode a soli 16 anni. Nel settembre 2017 partecipa al progetto “Uto Ughi e i Giovani Talenti” con masterclass e concerti nella Basilica Maggiore di S. Francesco di Assisi, nell’ambito della manifestazione “Il Cortile dei Gentili” organizzata dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e promossa dal Card. Ravasi e partecipa in qualità di solista alla trasmissione Rai “Nostra Madre Terra”. A ottobre 2017 inaugura la stagione artistica del Conservatorio G. F Ghedini di Cuneo in qualità di solista con un concerto per violino e orchestra. Vincitore della kermesse violinistica che vede impegnati i 4 migliori diplomati del Piemonte in violino organizzata dall’”Orchestra Giovanile del Piemonte”. Reduce di un grande successo presso il Palazzo di Stato della Repubblica di Malta Palazzo San Anton, organizzato dall’Associazione Arturo Toscanini alla presenza della Presidente della Repubblica di Malta e di tutto il corpo diplomatico.

Recentemente ha ottenuto due borse di studio per perfezionarsi con il M°D.Bogdanovice il M° Uto Ughi.

Suona un violino Domenico Fantin prestatogli da Uto Ughi.

Chi è Ginevra Costantini Negri?