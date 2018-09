IMPERIA: LA GIUNTA SCAJOLA NEL MIRINO DEI CONSIGLIERI SAVIOLI E LANTERI. “DUBBI SUI TITOLI DI STUDIO, SI VERIFICHI LA VERIDICITÀ DEI CURRICULUM”/IL CASO

Alessandro Savioli e Luca Lanteri, consiglieri del gruppo Progetto Imperia, hanno presentato

Alessandro Savioli e Luca Lanteri, consiglieri del gruppo Progetto Imperia, hanno presentato una nuova richiesta al segretario generale Rosa Puglia per avere chiarimenti e verificare i titoli di studio degli assessori della Giunta Scajola, con particolare riferimento ai curricula pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Imperia.

Il sospetto di false dichiarazioni nei curricula

Savioli e Lanteri avevano presentato una prima richiesta il 20 agosto, ma la risposta del segretario comunale, arrivata nei giorni scorsi, che annuncia “controlli a campione sulla base della richiesta presentata dai consiglieri”, non ha convinto i consiglieri di Progetto Imperia.

Savioli e Lanteri hanno così depositato una seconda richiesta, attraverso la quale chiedono al segretario generale del Comune di Imperia Rosa Puglia “di verificare la veridicità dei dati dichiarati nei Curricula Vitae pubblicati sul sito del Comune esclusivamente di tutti gli assessori comunali e solo specificatamente ai titoli di studio conseguiti dagli stessi (tipologia titolo di studio-anno rilascio titolo conseguito-nome scuola o Università)”.

Il sospetto dei due consiglieri di “Progetto Imperia” è che qualche assessore possa aver dichiarato il falso nel proprio curriculum in merito al titolo di studio. Il caso si è aperto dopo i dubbi in merito alle presunte incongruenze sulla laurea dell’ormai ex assessore Ivan Gianesini.