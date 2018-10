PREVISIONI METEO IMPERIA 3 OTTOBRE: LA RUBRICA “THE METEO MENIAK”

“The Meteo Meniak” nasce dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia

di Redazione

previsioni-meteo-imperia

“The Meteo Meniak” nasce dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia. Tutti gli aggiornamenti, successivi al primo bollettino meteo, sono disponibili sulla Pagina : The Meteo Meniak.

Meteo-post del 03/10/2018

Giornata stabile, sostanzialmente soleggiata, con temperature in aumento, che si andranno a collocare leggermente sopra la media del periodo, con massime che toccheranno i 26° C sulla costa.

Rimarranno fresche le notti, soprattutto nell’entroterra.

Domani troveremo una ravvivata (purtroppo) ventilazione settentrionale, con raffiche fino a 50 km/h; possibile compressione ed effetto fohn da valutare: se era rimasta un po’ di umidità intrappolata nel terreno, con questa passata ce la giocheremo del tutto.

Bel tempo quindi fino ad un fine settimana tutto da calcolare, perché ancora sono ampie le divergenze modellistiche.

Una menzione per il sud e Sardegna: oggi e domani forte maltempo su Sardegna orientale, Sicilia orientale e Calabria jonica, con forti piogge persistenti, vento e mareggiate sulle parti esposte, prestate attenzione.

Per noi, venti a regime di brezza, nuovamente tesi da domani.

Mare poco mosso.

Semaforo ramazze: verde.

Semaforo stese: verde.

P.S. Ho visto pagine meteo liguri di stampo sensazionalistico, allarmare la popolazione per il weekend per presunto maltempo a rischio allerta: non dategli retta, non c’è nessuna minaccia di severo maltempo in arrivo, state sereni, futuri sposi compresi.