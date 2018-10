IMPERIA: IMPIANTI SPORTIVI GRATUITI PER LE ASSOCIAZIONI DISABILI CITTADINE. VIA LIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE/ECCO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il consiglio comunale ha dato il via libera, con 29 voti favorevoli e un astenuto (Maria Nella

Il consiglio comunale ha dato il via libera, con 29 voti favorevoli e un astenuto (Maria Nella Ponte, M5S), alla modifica del regolamento per l’uso degli impianti sportivi del Comune di Imperia.

Regolamento uso impianti sportivi: le modifiche

Assegnazione a titolo gratuito degli impianti sportivi qualora la richiesta pervenga da enti e associazioni con sede legale nel Comune di Imperia che abbiano come scopo statutario il servizio di recupero psico-fisico e l’inclusione dei soggetti con disabilità per manifestazioni sportive.

degli qualora la richiesta pervenga da e con che abbiano come Assegnazione a titolo gratuito del Pablazzetto dello Sport in occasione di manifestazioni sportive a carattere regionale, ossia quelle che prevedono la partecipazione di squadre provenienti da almeno tre province della regione Liguria, escluse le partite di campionato, e che siano organizzate da una Società Sportiva avente sede nel Comune di Imperia.

E’ stata poi definita in maniera dettagliata l’assegnazione in uso gratuito del Palazzetto dello Spbort per manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, già prevista. Si intendono manifestazioni nazionali quelle che prevedono la partecipazione di squadre provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, escluse le partite di campionato, e che siano organizzate da una Società Sportiva avente sede nel Comune di Imperia.

“Credo che questa modifica del regolamento permetterà di far crescere lo sport in città e di conseguenza far crescere la città stessa” ha dichiarato l’assessore a sport e manifestazioni Simone Vassallo.

“Fa piacere votare questa pratica. Si ritorna a casa e si dice, è bello fare attività politica in questo modo” ha aggiunto il consigliere comunale di Obiettivo Imperia Daniele Ciccione che, insieme al consigliere di Imperia al Centro Guido Abbo si è fatto promotore di un emendamento al testo originario.