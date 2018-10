IMPERIA: ALLA SCOPERTA DELLA CUPOLA DEL DUOMO DI SAN MAURIZIO. “DA QUASSÙ LA VISTA È A 360°, DA SAN LORENZO A CAPO BERTA. INDIMENTICABILE”/IL REPORTAGE

Il Duomo, con i suoi 90 per 43 metri di ampiezza, su una superficie di 3524 mq, è la più grande struttura sacra non solo di Imperia, ma di tutta la Liguria.

di Gaia Ammirati

Architetture maestose, opere d’arte antiche e viste mozzafiato. Tutto questo si può trovare alla Basilica Concattedrale di Porto Maurizio, intitolata al Patrono della città di Imperia San Maurizio.

La Basilica di San Maurizio a Imperia

Il Duomo, con i suoi 90 per 43 metri di ampiezza, su una superficie di 3524 mq, è la più grande struttura sacra non solo di Imperia, ma di tutta la Liguria. Oltre alle meravigliose opere e ai numerosi reperti che contiene, la chiesa affascina per il suo stile neoclassico e curato in ogni dettaglio.

Ciò che più attira la curiosità degli appassionati, però, è sicuramente la cupola, che, grazie al Comitato Sottotina, composto da un gruppo di volontari che valorizzano e promuovono le bellezze di Porto Maurizio, è possibile visitare e ammirare in tutto il suo splendore.

ImperiaPost ha deciso di intraprendere un “viaggio” alla scoperta delle meraviglie del Duomo di Porto Maurizio, che si hanno sotto gli occhi di tutti ogni giorno, ma spesso vengono sottovalutate. In occasione dell’iniziativa “Aspettando il Centenario”, promossa dal Comune di Imperia, inoltre, il Comitato ha aperto le stanze della sagrestia, dove sono custoditi moltissimi quadri di grande importanza.

Il viaggio all’interno della Basilica, fino alla cupola