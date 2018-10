IMPERIA: MALTEMPO NEL WEEKEND, SCATTA L’ALLERTA METEO GIALLA. “TEMPORALI FORTI E PIOGGE INTENSE”/LE PREVISIONI

Come ampiamente previsto, l’Arpal ha diramato l’allerta meteo per il maltempo

Come ampiamente previsto, l’Arpal ha diramato l’allerta meteo per il maltempo che imperverserà sul ponente ligure e sulla tutta la regione Liguria nel weekend. L’allerta meteo è gialla, a partire dalle ore 6 sino alle 23 di domani, sabato 27 ottobre.

Le previsioni

Venerdì 26 ottobre

Venti da Sud-Ovest con locali rinforzi fino a 40-50km/h anche rafficati sui capi dell’imperiese in serata; deboli piogge e rovesci fino a moderati, più probabili sul centro-Levante.

Sabato 27 ottobre

Fin dalle prime ore del mattino piogge in estensione da Levante al resto della regione anche a carattere di rovescio o temporale localmente forte. Nel pomeriggio fenomeni in intensificazione con aumento della probabilità di rovesci o temporali forti e piogge persistenti di forte intensità; le cumulate raggiungeranno valori ovunque elevati. Venti 40-50km/h anche rafficati tra Sud-Est e Sud- Ovest.

Domenica 28 ottobre

In mattinata segnaliamo ancora piogge diffuse, forti e persistenti con cumulate elevate su tutte le zone e possibili rovesci o temporali forti. Dalle ore centrali temporaneo esaurimento dei fenomeni su ABDE mentre su C si prevedono anche per il pomeriggio piogge diffuse deboli o moderate con cumulate significative. Mareggiata da Sud su tutte le coste. Venti da Sud localmente forti al mattino.