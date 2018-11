Imperia, Olioliva 2018: Gara di cucina, FamilyRun, laboratori e premiazioni. Domenica 11 novembre il gran finale della festa dell’olio/Ecco il programma

Gran finale domani per la diciottesima edizione di Olioliva che oggi è stata graziata dalla pioggia regalando la tradizionale immagine di festa e coinvolgimento. Molti i turisti richiamati dalla vendita dell’olio extravergine di oliva taggiasca appena franto, con il tradizionale rito dell’assaggio sul pane in via Bonfante: lombardi, piemontesi ma sono sempre di più i visitatori che arrivano dalla Francia.

Domani si inizierà di buon’ora con la partenza, alle 9, della camminata a Costa d’Oneglia raggiungibile a bordo dei bus navetta da piazza Dante (a cura del Circolo Manuel Belgrano e dall’associazione sportiva “Dai che Spiana”). E alle 9.15 il via alla “Baby Run”, “OliOliva Run” e “FamilyRun” a cura del Club Marathon Imperia con partenza in largo Terrizzano. Il ricavato delle due corse sarà interamente devoluto alla Croce Bianca di Imperia. La corsa è gemellata con U Giru de Natale, in programma il 17 dicembre a Montecarlo alla quale ci si potrà iscrivere durante i giorni di Olioliva. Per informazioni +390183 651073 o info@imperiacorre.it

Da non perdere anche la premiazione del concorso fotografico Castelvecchio alla Biblioteca civica Lagorio alle 10.30. Giornata di shopping tra gli stand dislocati nella grande isola pedonale (con la novità di via Berio chiusa al traffico e via Monti) ma non mancheranno nell’ultimo giorno i laboratori di assaggio, la gara di cucina “Non c’è paragone”, laboratorio di pesto al mortaio, scuola di nodi con Mimmo e alle 18 l’incontro, nell’area istituzionale, dedicato al Piano di protezione civile.

“GiraParasio” domani a partire dalle ore 10 con ritrovo in Piazza del Duomo visita guidata della durata di due ore per conoscere i luoghi più suggestivi del centro storico di Porto Maurizio. In Calata G.B. Cuneo nello Stand di Confcommercio sarà possibile iscriversi alla visita gratuita e trovare la brochure relativa al percorso.

Dalle 15.00 visita guidata alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola a cura del Comitato SottoTina. Ritrovo in Piazza Duomo 15 minuti prima della visita con iscrizioni sempre presso lo stand Confcommercio in Calata G.B.Cuneo.

In occasione di Olioliva, infine, si può visitare dalle 9 alle 18.30 gratuitamente il Museo dell’olivo Carlo Carli.

Ecco i dettagli del programma di domani, domenica 11 novembre

Ore 9 Apertura degli stand.

9.00

“Tra gli olivi di OliOliva – Camminata a Costa d’Oneglia”. A cura del circolo Manuel Belgrano. Partenza da Piazza Dante.

9.15

“Baby Run”, “OliOliva Run” e “FamilyRun”. A cura del Club Marathon Imperia. Partenza in Largo Terrizzano.

10.30

Premiazione del Concorso fotografico “Imperia e la Liguria: tradizioni prodotti e cibi di una terra unica” a cura del Circolo Castelvecchio e dell’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria. Biblioteca Civica Lagorio. Piazza De Amicis.

11.00 – 12.00

Laboratori di pesto al mortaio con il Basilico Genovese Dop di Andora. A cura di Marco Gagliolo e la scuola Itinerante del Pesto al Mortaio di Creuza de Ma. Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori.

12.30

Premiazione “10 km OliOlivaRun” e premio a sorteggio per “FamilyRun” e “Baby Run”. A cura del Club Marathon Imperia. Largo Terrizzano.

15.00 – 17.00

Corso gratuito di assaggio dell’Olio di oliva. Nuova campagna olearia. A cura di ONAOO. Calata G.B. Cuneo. OliCultura Point.

15.00 – 17.00

“Scuola di nodi” A cura di Legacoop Lega Pesca Liguria. Il comandante Demetrio Cara “detto Mimmo” insegnerà a grandi e piccini l’arte dei nodi marinari. Calata G.B. Cuneo. Stand GAC Area Istituzionale.

15.00 – 18.00

“Non c’è paragone….! 2018 –Le trippe alla ligure” VI Edizione. Gara di cucina per cuochi non professionisti. Iscrizione obbligatoria e gratuita. (Luigi Vidili – lenaviincielo@libero.it). A cura di C.I.A. Turismo Verde. Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori.

17.00 – 20.00

L’assaggiatore professionista Igino Gelone ci guida in un laboratorio di degustazione dell’oliva e dell’olio extra vergine di qualità taggiasca. A cura dell’Oleotea Regionale della Liguria e del Socio O.A.L. Organizzazione Assaggiatori Liguri. Calata G.B Cuneo. OliCultura Point.

17.00 – 18.00

“Brigì va in città” Laboratorio di composizione floreale a cura di Brigì Cooperativa di Comunità – Mendatica in collaborazione con ANGA Giovani di Confagricoltura. Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

18.00 – 19.00

Incontro “Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Imperia: anteprima adeguamento ed aggiornamento”. A cura della Protezione Civile della Città di Imperia. Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

20.00

Chiusura della manifestazione.