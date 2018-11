Imperia: miss Inverno 2018, domenica 9 dicembre va in scena la bellezza all’auditorium della camera di Commercio

Miss Inverno 2018 si svolgerà domenica 9 dicembre dalle ore 21 nell’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia in via T. Schiva con ingresso libero dalle ore 20,15 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Aumenta l’attesa per Miss Inverno 2018, il beauty contest che quest’anno si svolgerà domenica 9 dicembre dalle ore 21 per la prima volta nel magnifico Auditorium della Camera di Commercio di Imperia e che sta già facendo registrare numeri importanti in termini di adesioni ed interesse.

Saranno infatti ben 25 le concorrenti che si sfideranno a caccia di una fascia (10 quelle in palio) provenienti da 21 comuni sparsi in 4 provincie (Imperia, Savona, Genova e Bergamo) e 2 regioni (Lombardia e Liguria).

Tre le sfilate, quelle casual ed elegante con abiti forniti per il terzo anno consecutivo da Target di Albenga e l’ultima, la più originale, in abbigliamento natalizio con abiti ed accessori creati e scelti dalle stesse partecipanti invitate così a dimostrare la loro fantasia e creatività ispirandosi per forme e colori ai temi del Natale.

Due i conduttori, Luca Valentini, creatore ed organizzatore del concorso, voce storica della radio, presentatore e autore, e Selene Coccato, organizzatrice di eventi, e presentatrice, per la prima volta sul palco di Miss Inverno.

Tre gli artisti ospiti che si esibiranno durante la serata del 9 dicembre, la giovane e promettente India Giordano, imperiese che si è già fatta notare per le straordinarie qualità vocali partecipando ad importanti contest ed eventi in Liguria e non solo. India, 17 anni, da circa 3 ha iniziato un percorso di studi che le sta consentendo di affinare la tecnica valorizzando al massimo le sue potenzialità pronta ad esprimere tutta la sua carica anche difronte al pubblico di “casa”.

Un ospite la cui identità verrà svelata nei prossimi giorni e, Superospite dell’evento, la nota cantautrice genovese Chiara Ragnini, reduce dall’ennesimo riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi al prestigioso Premio Bianca d’Aponte del quale è stata finalista.

La cantautrice genovese ha accettato di partecipare alla serata del 9 dicembre dove sarà possibile apprezzare le sonorità a cavallo tra pop ed elettronica, i testi malinconici e taglienti, la cifra stilistica del suo lavoro. Nel 2011 ha pubblicato “Il giardino di rose“, un disco dal sapore folk-pop che le e valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Chiara ha costruito negli anni un seguito che le ha permesso di sperimentare una campagna di crowdfunding di grande successo su Musicaraiser per finanziare il suo secondo album in studio, “La Differenza“, pubblicato il 28 aprile 2017. L’operazione si è rivelata un successo clamoroso, con la partecipazione di centinaia di sostenitori da tutta Italia.

Oltre 20 infine le aziende private che hanno scelto di entrare in partnership con il concorso sposandone la filosofia senza il cui fondamentale apporto Miss Inverno non potrebbe esistere, l’Associazione ospite quest’anno sarà la FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).

Miss Inverno 2018 si svolgerà domenica 9 dicembre dalle ore 21 nell’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia in via T. Schiva con ingresso libero dalle ore 20,15 fino ad esaurimento dei posti disponibili.