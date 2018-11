Calcio Eccellenza: al “Ciccione” l’Imperia travolge 3-0 il Molassana. In gol Costantini e Castagna/Cronaca e Pagelle

Massimo risultato con il minimo sforzo. Così si può sintetizzare la vittoria dell’Imperia, 3-0, questo pomeriggio, al “Nino Ciccione”, contro il Molassana. I neroazzurri guidati da mister Buttu non hanno giocato una delle loro migliori partite, soprattutto nella prima frazione, a dir poco soporifera, ma nella ripresa, complice l’autorete di Cuman, che ha sbloccato il risultato, hanno trovato maggiore fluidità nella manovra, siglando le due reti che hanno chiuso il match.

Il gol del 2-0 porta la firma di Costantini, con uno splendido calcio di punizione, mentre la terza rete è opera di Castagna, abile a infiliare il portiere ospite con un tocco sotto porto da vero rapinatore d’area di rigore. Migliore in campo, per distacco, Faedo che, con le sua giocate, ha accesso la luce anche nei momenti più bui.

La vittoria contro un Molassana davvero modesto ha permesso ai neroazzurri, complice lo scivolone della capolista Rivarolese (ko 2-0 sul campo dell’Angelo Baiardo), di accorciare dalla vetta della classifica, ora distante solo 4 punti. Per l’Imperiasi prospetta già decisivo il match di domenica prossima sul campo del Finale.

Le formazioni

IMPERIA: Trucco, Fazio, Laera, Giglio, Di Lauro, Figone, Manini, Faedo, Castagna, Costantini, Risso. Panchina: Sadiku, Correale, Tairi, Callegari, Franco, Moscatelli, Fatnassi, Nastasi, Zanchi.

MOLASSANA: Gianrossi, Giacopetti, Mancini, Cuman, Garibaldi, Keita, Rapetti, Caramello, Minutoli, Cocurullo, Alagona. Panchina: Mangolini, Costa, Lizzi, Montemagno, Lo Cicero, Pintus, Vagge, Vario, Beninati.

La cronaca



Primo tempo



14′ OCCASIONE IMPERIA. lancio di Costantini per Manini che, entrato in area, prova un tiro che si spegne a lato.

17′ OCCASIONE IMPERIA. Costantini calci dai 20 metri, defilato sulla destra, traiettoria troppo centrale, il portiere ospite risponde a pugni chiusi.

35′ SOSTITUZIONE IMPERIA. esce Fazio, entra Correale.

Secondo tempo



46′ SOSTITUZIONE IMPERIA. Esce Mancini, entra Moscatelli

46′ SOSTITUZIONE IMPERIA. Esce Risso, entra Tairi.

47′ OCCASIONE IMPERIA. Figone si gira in area di rigore, ma da buona posizione calcia alto.

48′ OCCASIONE MOLASSANA. Cucurullo si invola indisturbato verso la porta neroazzurra, ma una volta entrato in area calcio alto.

51′ GOL IMPERIA. Grande giocata di Faedo che si libera di un avversario con una magia e mette al centro un pallone che Cuman infila nella propria porta nel tentativo di anticipare gli attaccanti neroazzurri.

57′ OCCASIONE IMPERIA. Gran tiro dalla distanza di Castagna, devia in corner il portiere ospite.

57′ Ammonito Faedo (I).

62′ Ammonito Costantini (I).

62′ SOSTITUZIONE MOLASSANA. Esce Caramello, entra Vario.

65′ SOSTITUZIONE MOLASSANA. Esce Cucurullo, entra Costa.

71′ Ammonito Garibaldi (M).

72′ GOL IMPERIA. Perfetta punizione di Costantini dai 20 metri e palla sotto l’incrocio. Immobile il portiere ospite.

72′ SOSTITUZIONE MOLASSANA. Esce Rapetti, entra Lizzi.

77′ GOL IMPERIA. Castagna risolve una mischia infilando il portiere ospite con un tocco sotto porta.

78′ SOSTITUZIONE MOLASSANA. Esce Minutoli, entra Pintus.

86′ SOSTITUZIONE IMPERIA. Esce Giglio, entra Callegari.

88′ OCCASIONE MOLASSANA. Lizzi davanti solo davanti a Trucco spara alto da buona posizione.

90′ SOSTITUZIONE IMPERIA. Esce Figone, entra Fatnassi.

Le Pagelle

TRUCCO Sv: Inoperoso per tutto l’arco della partita. Le poche conclusioni degli ospiti non inquadrano mai la porta.

FAZIO 6: Senza infamia e senza lode, esce per infortunio (dal 35′ p.t. CORREALE 6.5 Esordio positivo in maglia neroazzurra).

LAERA 6.5: La solita partita maschia. Dalle sue parti non si passa.

GIGLIO 6: Meno brillante del solito, gioca comunque una partita di sostanza.

DI LAURO 6.5: Così come il compagno di reparto Laera, alza la saracinesca.

FIGONE 6: Gioca una partita attenta, ma poco coraggiosa. Non sfrutta le praterie concesse in mezzo al campo dal Molassana.

MANINI 5: Primo tempo da dimenticare. Getta alle ortiche almeno due potenziali occasioni da gol (dal 46′ s.t. MOSCATELLI 6 Ha il merito di servire l’assist dal quale scaturisce il gol del 3-0 di Castagna).

FAEDO 7.5: Di gran lunga il migliore il campo. Il gol dell’1-0 nasce da una sua giocata da stropicciarsi gli occhi. Ispirato.

CASTAGNA 6.5: Ci mette il consueto impegno e trova anche la via del gol. L’impressione, però, è sempre la stessa, non può reggere l’attacco da solo.

COSTANTINI 6.5: segna un gran gol su punzione. Cresce nella ripresa, dopo un primo tempo a passo lento.

RISSO 5: Poco incisivo, esce alla fine del primo tempo (dal 46′ s.t. TAIRI 6.5 Prova di sostanza, mette brio in mezzo al campo).

Risultati

A.Baiardo-Rivarolese 2-0

Alassio-Rapallo 2-2

Busalla-Genova Calcio 1-5

Finale-Sammargheritese 2-0

Imperia-Molassana 3-0

Vado-Pietra Ligure 0-3

Valdivara 5 Terre-Albenga 1-1

Ventimiglia-Cairese 1-2

Classifica

Pietra Ligure 22 punti

Genova Calcio 21

Rivarolese 21

Cairese Cairese 20

Finale 18

Imperia 18

Vado 18

Ventimiglia 16

Albenga 14

A.Baiardo 13

Busalla 13

Molassana 11

Alassio 9

Rapallo 9

Sammargheritese 7

Valdivara 5 Terre 7