Imperia: in via Cascione il festival del disegno con 250 studenti. “Realizziamo lo skyline della città lungo 30 metri”/Foto e video

Grande entusiasmo questa mattina in via Cascione per l’evento “Disegniamo la città”, organizzato dal comitato San Maurizio, finalizzato alla sensibilizzazione per il disegno quale linguaggio universale di apprendimento, espressione e invenzione.

L’iniziativa si inserisce nei festeggiamenti in attesa del centenario della città. I giovani presenti hanno realizzato, con la supervisione dei professori e dei professionisti, uno skyline della città lungo circa 30 metri.

“Disegniamo la città” in via Cascione

Oggi, martedì 27 novembre, in via Cascione si ha la possibilità di partecipare a 3 laboratori suddivisi per

tema, tecnica ed abilità:

I colori di Liguria – dedicato ai piccoli nei quali si potrà scoprire la tecnica del pastello a cera e del graffito

Il mare e la citta' – dedicato alla scoperta dell'acquerello e tecnica mista collage

La citta' e i suoi abitanti – tecnica del ritratto per i più grandi

I laboratori saranno svolti anche al pomeriggio, dalle 14 alle 16,30, coordinati dalle Professoresse Monica Landra e Marisa Vespro, dalle disegnatrici e illustratrici Federica Porro, Simona Brizio, Cristina Ligorini.

Contribuiscono alla realizzazione Dott.ssa Gabriella Badano, Dott.ssa Valentina Calzia. Coordinamento a cura dell’Architetto Francesca Fabiano e del gruppo Puerto.

Partecipano : I. C. Boine Piazza Mameli , I.C. Littardi Piazza Roma, Istituto N.S. Della Misericordia e Liceo Artistico

L’assessore Marcella Roggero

“Stiamo chiudendo in bellezza e con un tocco di gioventù, l’ultimo momento di ‘aspettando il centenario’. È stato un lungo mese e mezzo in cui abbiamo avuto tantissime attività.

Questa era incentrata sui bambini e sulla loro capacità di colorare e disegnare Imperia. Una bellissima iniziativa, è stata fatta nel cuore di Porto Maurizio davanti al nostro teatro che speriamo possa ospitare presto nuove attività.

È stato un momento molto bello per concludere un mese che ha dato tanto a questa città e speriamo che possa continuare”.

Francesca Fabiano del Comitato San Maurizio

“Oggi si sono avvicendati circa 265 bambini, degli istituti Boine, Littardi, N.S. Misericordia e l’Istituto d’Arte liceo artistico Amoretti.

Abbiamo preparato uno skyline di Imperia, che sarebbe Imperia vista dal mare, lungo circa 30 metri. Ogni classe aveva il compito di disegnarne una porzione. Un compito che non era solo una riproduzione ma una rappresentazione artistica e fantasiosa della città.

Hanno disegnato mongolfiere, aerei, pacchi regalo. La nostra Federica Porro ha fatto i laboratori sui ritratti, i bambini a coppie dovevano ritrarsi. Monica Landra ha coordinato i ragazzi più grandi, ci ha aiutato con lo skyline e oggi pomeriggio farà un laboratorio sul collage.

Dobbiamo ringraziare la cartoleria Sibilla che ha fornito i materiali per i bambini e ha rilasciato un piccolo sconto per l’acquisto del materiale.

Siamo contenti e abbiamo intenzione di ripetere l’iniziativa nei prossimi 5 anni che ci separano al centenario. Abbiamo un bel gruppo”.

Professoressa Monica Landra

“Iniziativa presa dall’architetto Francesca Fabiano, ha stampato questo skyline lunghissimo della città, dove tutti possono inserire una immagine.

I ragazzi che sono mescolati , ragazzi più grandi con i ragazzi più piccoli, hanno reso questo skyline molto vivace.

Ci sono stati i laboratori e altri colleghi per alternarsi. Prima qua c’erano tantissimi ragazzi delle scuole medie e elementari. Littardi, Boine e N.S della Misericordia. C’erano i ragazzi dell’artistico. Si sono divertiti”.