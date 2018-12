“LiberaIdee”: al via il tour di Libera in provincia di Imperia. Martedì 4 dicembre il presidente Don Ciotti incontra gli studenti a Sanremo/Il programma

Nella nostra provincia, ogni giorno, a Imperia, Sanremo, Ventimiglia, saranno organizzati banchetti e distribuzione di materiali informativi per raggiungere più persone possibile

Incontri pubblici, tour e aperture straordinarie dei beni confiscati, proiezioni, musica, teatro, flash mob, banchetti informativi e tante sorprese: sono alcuni ingredienti del viaggio di LiberaIdee, promosso da Libera, che attraverserà la Liguria dal 3 al 9 dicembre 2018.

Nella nostra provincia, ogni giorno, a Imperia, Sanremo, Ventimiglia, saranno organizzati banchetti e distribuzione di materiali informativi per raggiungere più persone possibile, nelle piazze, nei mercati, nei supermercati Coop. All’attività, oltre ai nostri Presidii, intitolati a Rita Atria, Giuseppe Montalbano, Hjso Telharaj e Rosario Livatino, collaboreranno i volontari dello SPI-CGIL, le Sezioni Soci Coop Liguria, il CESPIM.

Il 4 dicembre, al Palafiori di Sanremo g.c., il nostro Presidente, Don Luigi Ciotti, incontrerà gli studenti del Ponente Ligure “Fiori di Giustizia, Orizzonti di Speranza”. All’evento parteciperanno quasi 600 studenti in rappresentanza delle Scuole e dei Consigli Comunali dei Ragazzi. Saranno presenti 23 classi in rappresentanza di altrettante scuole e 3 CCR. Le richieste pervenute sono state molte di più, quasi il doppio rispetto allo spazio disponibile, e purtroppo non è stato possibile accoglierle tutte.

A conclusione della settimana, domenica 9 dicembre, dalle 16 alle 17, nei giardini di Corso Imperatrice, presso la Statua della Primavera, si svolgerà l’evento finale con l’esibizione dei Cori “Con Claudia” e “In Cordata” che eseguiranno i canti di Natale. Invitiamo tutti a venire ad ascoltare questi cori straordinari, uno formato da soli ragazzi e l’altro, da poco tornato dall’esibizione in Vaticano, fondato da Margherita Davico in memoria della Prof. Claudia Barbieri, promotrice del nostro primo presidio in zona.

Liberaidee è un percorso nazionale che promuove la responsabilità contro le mafie e la corruzione.

Liberaidee è un contenitore di azioni individuali e collettive capaci di generare cambiamento.

Liberaidee è un viaggio di tante fermate dove viene dato spazio al lavoro territoriale per l’affermazione della legalità democratica.

LiberaIdee è una ricerca che ha visto la rete di Libera in Liguria protagonista nel somministrare 420 questionari a giovani, lavoratori, pensionati per conoscere la percezione e la presenza delle mafie e della corruzione

La prima tappa di LiberaIdee si svolgerà lunedì 3 dicembre alle ore 9,30 presso Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali (aula Mazzini, via Balbi 5, terzo piano) con la presentazione dei dati della ricerca sulla percezione e presenza delle mafie e della corruzione in Liguria. Saranno presenti Anna Canepa (DNA); Sandro Sandulli (DIA); Alberto Vannucci (Università di Pisa); Stefano Padovano (criminologo UniGe), Stefano Busi, coordinatore Libera Liguria.

Per il programma di LiberaIdee: