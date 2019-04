Imperia. Nasce “Gioiello Liquido”, un’idea dei titolari di Art Gentis Gioielli, Andrea e Cinzia, in piazza Rossini 12, una continuità fra la loro passione, per gioielli unici e artigianali, e la bellezza.

Sorge così l’interesse per la cosmesi con ingredienti preziosi, l’oro colloidale, insieme al vero e proprio progetto di una linea dedicata ai “gioielli da spalmare”.

Gioiello Liquido non è solo cosmesi ma anche un kit personalizzabile e customizzabile per la persona che lo riceverà in dono: un cofanetto elegante oro rosa che, oltre il prodotto cosmetico scelto, conterrà un elemento prezioso creato per la personalità del destinatario.

La scelta potrà variare fra gemme naturali e pietre preziose, ciondoli o piccoli simboli, sigillate in eleganti blister personalizzabili, che possano ricordare momenti o passioni comuni.

Art Gentis e Gioiello Liquido: oro puro sulla pelle

Una linea di “gioielli da spalmare”, ovvero cosmetici di lusso dalle opulente formulazioni, frutto della ricerca cosmetica più avanzata, per la cura della pelle dove l’oro è protagonista della linea “ORO PURO”: siero, crema e maschera viso.

La Linea Oro Puro:

Gioiello Liquido elegge l’oro ad ingrediente principale della sua linea ORO PURO, un vero e proprio trattamento cosmetico a base di oro per il viso, destinato alle pelli più esigenti, ma anche a pelli giovani che vogliono mantenere freschezza e tonicità. Uno skincare d’eccellenza, in grado di prevenire e contrastare gli effetti della stanchezza e dello stress dell’epidermide, trattare e ringiovanire la pelle agendo sui fattori che ne determinano l’invecchiamento; una linea rigenerante e liftante, capace di donare luminosità e giovinezza alle pelli affaticate.

Una formula di nuova generazione, frutto delle più recenti scoperte scientifiche, associata al potere dell’oro: le rughe sono visibilmente attenuate, la pelle è idratata e ritrova compattezza e luminosità. Giorno dopo giorno, i prodotti della linea ORO PURO, attraverso la sinergica azione dei suoi costituenti attivi, consentono di raggiungere risultati sorprendenti. La pelle rigenerata, rimpolpata, energica, radiosa, mantiene a lungo la sua giovinezza.

Per ottimizzare i benefici di questo straordinario trattamento aureo, consigliamo di utilizzare sinergicamente i tre prodotti della linea ORO PURO per il vostro rituale di bellezza.

I prodotti della linea ORO PURO contengono principi attivi dotati di test di efficacia che consentono di ottenere i seguenti benefici:

Rughe visibilmente levigate;

Luminosità;

Pelle più tonica e compatta;

Idratazione

L’oro, simbolo di potere e bellezza, tra passato, presente e futuro

L’oro è simbolo della bellezza dall’antichità, quando era applicato sulla pelle per farla risplendere di luce propria. Si racconta che Cleopatra, la Regina dei Re, dormisse ogni notte con una maschera viso completamente in oro per preservare e valorizzare la sua sfavillante bellezza.

Oggi l’oro si conferma il metallo prezioso per eccellenza ed entra nella composizione delle formulazione cosmetiche d’avanguardia sotto forma colloidale, composta dal 100% di particelle d’oro disperse in acqua distillata. Ha la consistenza dell’acqua, con un colore rosato e priva di additivi o altre sostanze chimiche. La soluzione di oro colloidale rigenera, ristabilisce ed equilibra la forza vitale negli strati più profondi dell’epidermine, stimolando la sintesi del collagene.

La filosofia

Gioiello Liquido si sposa con un approccio naturale alla bellezza, per un ritorno alle origini, pur non rinunciando alle più innovative scoperte della scienza. Questa linea di pensiero, rafforza la concezione che, per curare la nostra corazza esterna, ovvero la pelle, sia necessario rispettare la natura e l’ambiente che ci circonda, fonte della nostra salute e bellezza.

Con il connubio “Cosmetici” e “Gioielli”, Gioiello Liquido, interpreta il desiderio di ogni individuo di valorizzare al massimo la propria unicità, il proprio fascino e la propria personalità, sia attraverso la cura della salute della pelle, preservando e valorizzando la bellezza genetica di ogni persona, sia attraverso la bellezza intesa come decoro destinato ad esaltare al massimo l’ineguagliabilità di ogni individuo. Fin dall’antichità, a partire dalla preistoria fino ad arrivare ai giorni nostri, donne e uomini hanno cercato di adornare il proprio corpo sia per ragioni estetiche che per ragioni legate anche al benessere psico-fisico.

In particolare le gemme e le pietre preziose hanno rappresentato, nel corso dei secoli, molto di più del loro aspetto esteriore per il loro valore fortemente simbolico. In tutte le culture il nome e il significato delle gemme hanno un senso che va al di là dell’apparenza. Si tratta di pietre uniche, spesso rare e pregiate, simbolo di potere e di forza. Reali e principi di ogni cultura le hanno sfoggiate per secoli e anche oggi donare una gemma naturale è qualcosa che va oltre il puro gesto.

Dall’unione di qualcosa di speciale, nasce qualcosa di unico:

Gioiello Liquido coniuga il valore dei preziosi con la bellezza presentando un lussuoso ed elegante cofanetto regalo dal raffinato color oro rosa, personalizzabile all’interno con uno o più cosmetici a scelta della linea “ORO PURO” ed una gemma naturale sigillata in un blister. Un gioiello dell’anima, una pietra naturale, unica e speciale, come unica è la persona alla quale è dedicato il vostro regalo, infatti la scelta della pietra potrà essere personalizzata in base al segno zodiacale, al mese di nascita del destinatario. Un regalo unico, da creare ed inventare, un dono che testimonia la cura e l’attenzione di chi regala. Un omaggio importante e fra i più graditi, dato che il destinatario potrà realizzare un gioiello sulla base dei suoi gusti personali con la gemma ricevuta in regalo.

Ci sono infinite occasioni per regalare una pietra preziosa o semipreziosa: un battesimo, un matrimonio, un compleanno, un anniversario, un fidanzamento, una proposta di matrimonio o semplicemente per coccolare e coccolarsi un po’…

