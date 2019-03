È un week-end di musica live esplosivo quello in programma venerdì 29 e sabato 30 marzo al bar 11 di piazza De Amicis a Imperia. Sotto la direzione artistica della vulcanica Monica Tondelli si esibiranno Maikol Arcarisi, cantautore palermitano e i “Senza Ali-B”, cover band del mitico Vasco Rossi.

Si inizia domani, VENERDÌ 29 MARZO alle ore 21.30, con Maikol Arcarisi.

Classe 85 cantautore e soprattutto grande voglia di trasmettere emozioni con la sua voce. Nel 2005 il suo primo premio canoro al concorso musicale “Fuori La Voce” come miglior interpretazione.

Maikol inizia a lavorare sul 1° Album inedito dal nome “ILLUSIONE D’AMORE”. L’album è un racconto delle emozioni positive e negative che una storia d’amore può far vivere, un racconto che si fonda sulla propria esperienza personale e sulla propria pelle, dove ogni singola canzone ha i suoi perchè.. e non solo, ma anche una serie di situazioni d’amore in cui un pò tutti, nel bene e nel male, ci siamo ritrovati. Il giovane cantautore cerca di ricreare attraverso l’ascolto dei suoi brani una sorta di riflessione interiore per chi vive quei momenti in cui l’amore a volte dona ed in altre toglie la felicità. I testi sono tutti scritti da Maikol, con il supporto dello Studio di Registrazione e Arrangiamenti di Salvo Perino e del suo amico Daniele Lazzara per le melodie musicali.

Vi presentiamo Maikol Arcarisi Il giovane Maikol Arcarisi non perde mai di vista il “sogno” di potersi affermare nel mondo musicale, e forse per questa sua tenacia viene preso come corista di Luciana Turina, facendo con lei un tour siciliano, dove partecipa anche alla nota trasmissione siciliana “Insieme” di Salvo La Rosa.

SABATO 30 MARZO alle ore 21,45 “I SENZA ALIBI”

Senza ali-b prendono forma nel settembre 2015 dal connubio di elementi derivanti da vari gruppi presenti già da tempo nel panorama cover rock italiano nella provincia di Imperia. Si possono citare gli ADZ (ANIMALI DI ZONA) formazione che ha portato molti successi a spasso per la Liguria I PLAYROCK , HOT LEVEL ….. La Formazione attuale è guidata da tutti gli elementi della band , non ci sono comandanti ne capitani solo voglia di fare e far divertire! Per la stagione 2019 2020 il gruppo ha improntato la scaletta e lo spettacolo sul tributo a Vasco Rossi potendo così spaziare su i brani dell’artista più amati principalmente quelli che vanno dagli anni 80 fino agli anni 90. Fa inoltre Il suo ingresso nella band Brian Guerra tastiera compositore noto per le sue performance sia in Italia che all’estero e non meno noto per la gestione dello storico CAFÉ BLUE a Sanremo locale principalmente votato alla musica live .

La formazione di questa stagione è quindi :

Al basso Roger Pulcinelli

Alla chitarra Federico Minerva

Alla batteria Andrea Ciroro Rosito

Alle tastiere Brian Guerra

Ai cori Giorgia De Michelis

Alla voce Matteo Lanzone