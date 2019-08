Prosegue l’estate a Diano Marina: da martedì 20 a domenica 25 agosto in programma musica, spettacoli per bambini e cultura

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Anche nella settimana che ha appena preso il via, variegate sono le proposte del calendario stilato dall’amministrazione comunale, in grado di soddisfare tutti i gusti

Passato Ferragosto, l’estate prosegue a Diano Marina si continua a respirare il clima vacanziero di una cittadina a misura di turista, di giorno e di sera.

Due sono le rassegne estive che nei prossimi giorni manderanno in scena l’ultimo atto: si tratta di Diano sottoMarina e di Folk in Diano.

Un super esperto del mare a Diano Marina

Nella serata di mercoledì 21, in piazza Martiri della Libertà (ore 21.30), il torinese Carlo Cerrano, docente universitario, sarà il relatore dell’interessante conferenza “Le foreste animali del ponente ligure, meraviglie da conoscere e tutelare”, chiusura di Diano sottoMarina, il ciclo – a cura della Asd Informare – dedicato ai fondali del ponente ligure, che ha tenuto banco nei mesi di luglio e agosto.

Cerrano, esperto istruttore subacqueo, è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche ed è membro di società scientifiche nazionali e internazionali. Ha partecipato a diverse spedizioni, oltre che nell’area mediterranea anche in quella antartica, indopacifica e caraibica. Dal 2013 è presidente del corso di Laurea magistrale in Biologia Marina presso l’Università Politecnica delle Marche. E’ docente di Zoologia, Metodologie Scientifiche Subacquee e Conservazione della Natura. Attualmente si occupa di ricerca scientifica, partecipando a numerosi convegni in tutta Italia e all’estero.

Passeggiare con gusto a Diano Marina

Una passeggiata guidata alla scoperta dei sapori contadini e dei “segreti” dell’agricoltura locale è in programma nel tardo pomeriggio di giovedì 22, con ritrovo alle ore 17.15 presso l’Ufficio Iat di via Genala e rientro entro le ore 20.

A guidare i partecipanti sarà la guida escursionistica Davide Fornaro, per una camminata non impegnativa, alla portata di tutti. Un percorso che si snoderà su sentieri, tra gli olivi, con tappe in due tipiche aziende agricole. Previsti assaggi di delizie a base di prodotti tipici e degustazione di Vermentino, il bianco tipico delle vallate dianesi. Prenotazione obbligatoria al 327.6292339.

Ecco tutti gli appuntamenti del calendario manifestazioni di Diano Marina tra martedì 20 e domenica 25 agosto.

Martedì 20

Diano in musica – live band e dj per le vie del centro – ore 21.30

Punti musica in via Canepa (Mercenari), corso Roma Ovest (Pio/Slavo Dj), via Genala (Bedlam), corso Roma Est (Recovered) e via Cavour (I Compagni di viaggio)

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/diano-musica-2019-live-music-con-band-dj

Mercoledì 21

Diano sottoMarina “Le foreste animali del ponente ligure, meraviglie da conoscere e tutelare” – piazza Martiri della Libertà – ore 21.30

Proiezioni video e immagini del nostro mare, a cura di Asd Informare. Serata incentrata sull’intervento del docente universitario Carlo Cerrano

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/diano-sottomarina-2019

Balliamoci l’estate – musica e animazione con Gianni Rossi – Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Spettacolo musicale, discoteca in riva al mare

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/balliamoci-lestate-2019

Giovedì 22

“Passeggiare con gusto a Diano Marina” – Ufficio Iat – ore 17.15 (ritrovo)

Camminata guidata alla scoperta dei gusti contadini (a pagamento)

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/passeggiare-con-gusto-diano-marina

Giovedì Bimbi speciale “Festa del Bambino” – piazza Martiri della Libertà – ore 20

Spettacolo per bambini: truccabimbi, trampolieri, magìa e zucchero filato

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/giovedi-bimbi-2019

Favole al Museo – Museo Civico Marm, presso Palazzo del Parco – ore 21

Laboratorio didattico, sezione Archeologica

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/le-favole-al-museo

Folk in Diano – “Gli Stornellatori Romani” – Villa Scarsella, ore 21.30

Serata finale del festival di cultura popolare

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/folkindiano-2019-2-festival-cultura-popolare-1

Venerdì 23

Balliamoci l’estate – musica e animazione con Gianni Rossi – Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Spettacolo musicale, discoteca in riva al mare

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/balliamoci-lestate-2019

Estate Musicale Dianese Festival “La vedova allegra” di F. Lear – Villa Scarsella – ore 21.30

Operetta (ingresso a pagamento), spettacolo teatrale

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/8-estate-musicale-dianese-5

Sabato 24

Brindando con… Diana – Museo Civico Marm, Palazzo del Parco – ore 18.30

Visita al Museo e degustazione prodotti tipici, alla presenza di esperti (a pagamento)

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/brindandocon-diana

Diano Cover “Blues & Sugar” Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Concerto-tributo a Zucchero

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/diano-cover-blues-and-sugar

Domenica 25

Diano for Kids “My Little Pony” – Molo delle Tartarughe – dalle 19 alle 21 e dalle 21.30 alle 23

Animazione e spettacolo per giovanissimi

https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/diano-kids-my-little-pony-0

