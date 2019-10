Dolcedo: nuova scuola all’avanguardia e ZTL nel centro storico, presentati progetti di riqualificazione urbana. “Per rilanciare il paese”

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Sono stati presentati oggi, presso il Palazzo Comunale di Dolcedo, alla presenza del Sindaco Giovanni Danio, dell’assessore regionale Marco Scajola e dei tecnici, i progetti di riqualificazione urbana e di edilizia scolastica del paese.

Nuova scuola e riqualificazione urbana: i progetti del Comune di Dolcedo

In particolare, il Comune di Dolcedo ha ottenuto i fondi statali, che si andranno ad aggiungere a quelli comunali, per realizzare una nuova scuola all’avanguardia che ospiterà bambini della scuola materna ed elementare.

Inoltre, il Sindaco ha illustrato all’assessore regionale i progetti per una più ampia riqualificazione del paese che punta a rivoluzionare la viabilità e a rendere il centro storico a misura d’uomo e con meno traffico.

Giovanni Danio, Sindaco di Dolcedo

“La scuola di Dolcedo serve anche il Comune di Prelà e parte di Vasca. Risale all’800. Per questo motivo l’anno scorso abbiamo partecipato a un bando per il finanziamento della scuola, ottenendo 2 milioni e 100 mila euro, a cui si aggiungeranno circa 300 mila euro del Comune. Sorgerà all’inizio del paese, dove c’erano i vecchi campi da tennis e ora l’area è adibita a parcheggi. Tra pochi mesi andremo in gara e speriamo nel giro di 2 anni di vedere l’opera realizzata. La parte più difficile, ovvero accedere al finanziamento, è stata completata, quindi siamo molto soddisfatti.

La scuola sarà moderna, all’avanguardia, senza barriere architettoniche, con tanto spazio verde. Potrà ospetire fino a 50 alunni della materna e fino a 100 delle elementari.

Una scuola per un paese è tutto, è l’elemento fondante per poter vivere. Questo progetto è tra le cose che mi hanno spinto alla nuova candidatura da sindaco.

Contestualmente, abbiamo parlato con l’assessore regionale Marco Scajola della nostra intenzione di riqualificare il centro storico, realizzando una bretella a inizio paese in modo che passi vicino alla nuova scuola e al campo da calcio. Il campo attualmente esistente, infatti, non è in uso, ne realizzeremo uno per calcio a 7, un parcheggio da 60 posti auto e un parco giochi per bambini. In questo modo, si libera il centro storico che potrà essere destinato a ZTL”.

Marco Scajola, Assessore Regionale all’Urbanistica

“La riunione di questa mattina aveva come obiettivo l’illustrazione di una serie di progetti del Comune di Dolcedo, di cui uno riguardante la scuola che come Regione abbiamo già finanziato, grazie ai fondi legati al bando ministeriale.

L’obiettivo finale è quello di migliorare la vivibilità del paese. Per questo il sindaco ci ha spiegato che hanno l’idea, oltre alla scuola, di creare la viabilità intorno, con un accesso migliore, creando un nuovo parcheggio e una bretella, liberando il centro storico, pregiato e bello, dal traffico. Ci hanno prestato il progetto che ha già molti “ok” da parte di diversi enti, è ben fatto. Chiederanno un ulteriore co-finanziamento e noi studieremo la possibilità di aiutarli, sperando arrivino ulteriori fondi legati all’edilizia scolastica per aiutare il Comune.

L’incontro di oggi si lega a quello che stiamo facendo con diversi comuni anche piccoli dell’entroterra ligure che vogliamo aiutare per evitare lo sfollamento. La scuola, quindi, è fondamentale, altrimenti il paese rischia di morire. Bisogna rendere paese più vivibile, più appetibile per le attività economiche e per i turisti. È questa l’ottica della nuova pianificazione urbana che stiamo portando avanti come regione Liguria. Da una parte riqualificare le grandi città e dall’altra creare le condizioni per mantenere vivo e rilanciare l’entroterra”.

