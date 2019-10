Imperia: “Pista ciclabile pronta nella primavera 2021”. In Comune summit con Regione e Rfi / Foto e video

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

I lavori per la realizzazione della pista ciclabile a Imperia avranno inizio a gennaio 2020 e dureranno 455 giorni. La fine dell’intervento è dunque prevista per la primavera del 2021.

Si è svolto oggi l’incontro sulla pista ciclabile del Ponente, svoltosi presso la Sala Consiliare del Comune di Imperia. Presenti i rappresentanti dei Comuni interessati, la Regione Liguria e Ferrovie.

In particolare, durante il summit di oggi, Rfi ha formalizzato la possibilità per i Comuni di utilizzare le aree dell’ex sedime ferroviario. Per quanto riguarda Imperia, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile avranno inizio a gennaio 2020 e dureranno 455 giorni. La fine dell’intervento è dunque prevista per la primavera del 2021.

Marco Scajola

“Il lavoro è già iniziato negli anni passati con un ottimo accordo di programma scritto insieme ai comuni. Oggi abbiamo voluto convocare una riunione anche con gli altri comuni interessati da questo tratto di ciclabile per chiarire insieme a Ferrovie, che ringrazio per la loro disponibilità, quello che noi sapevamo, ma che era giusto si formalizzasse in una riunione.

Il progetto di lavoro per la realizzazione per la pista ciclabile, l’accordo di programma, prosegue. È ovvio che ci sono comuni, in questo caso quello di Imperia, che grazie alla collaborazione anni fa con la Regione Liguria ha ottenuto i fondi del così detto bando periferie, il comune di Imperia deve partire.

Mancava un passaggio tecnico con Ferrovie, che doveva dare la possibilità di avere l’utilizzo delle aree per fare sia la pista ciclabile, Regione Liguria ha dato 2 milioni di euro qui ai comuni per fare un intervento anche sulle tubature del Roja, per poter fare l’intervento delle tubature e sopra la pista ciclabile.

Era una riunione importante, era giusto che si facesse qui ad Imperia. Il Comune è pronto a partire per fare questo tipo di intervento.

È stata una riunione molto positiva, grande collaborazione da parte di tutti. Come Regione Liguria dobbiamo approvare alcune varianti che interessano il Comune di Imperia, ma la parola d’ordine è fare presto, fare veloce , dare la possibilità ai cittadini di vedere presto realizzata la pista ciclabile.

Abbiamo già dato fondi importanti con il fondo strategico al comune di San Lorenzo, al Comune di Diano Marina e altri fondi li daremo ad altri comuni.

È giusto che si parta, Imperia è leggermente avanti agli altri ed è giusto che parta. Non lasceremo nessuno indietro, tutti hanno la possibilità di intervenire e di operare”.

Per quanto riguarda i tempi?

“Il primo passaggio lo deve fare Ferrovie, che farà questa sottoscrizione di dare le aree. Tutto deve essere velocissimo e anche l’approvazione della variante. Bisogna correre, il cronoprogramma lo abbiamo dettato senza dare una data precisa.

La parola giusta è la corsa, non perchè ci sia qualche problema, ma è giusto che i cittadini vedano finalmente, grazie anche al grande lavoro che stanno facendo i comuni, Ferrovie, ma anche noi come Regione, finalmente dei risultati concreti. Siamo sulla strada buona”.

Claudio Scajola

“I lavori sono già in gara d’appalto, bisogna accelerare ulteriori procedure, la consegna delle aree della ferrovia al Comune di Imperia. Oggi si è deciso che le ferrovie faranno singoli accordi e concluderanno il passaggio delle aree con i singoli Comuni senza attendere un quadro complessivo. Questo è quello che si è deciso questa mattina ed è molto importante.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle altre aree che rimangono alla ferrovia, parchi merci e stazioni, si è deciso di accelerare con le proposte da parte dei Comuni affinché in tempi celeri possano essere messi sul mercato per sviluppare aree strategiche che oggi sono aree degradate.

Nel mese di gennaio inizieremo i lavori della pista ciclabile di Imperia, nel mese di novembre inizieranno i lavori per lo smantellamento dei binari ferroviari dall’attuale sedime che attraversa la città di Imperia. Nel mese di dicembre inizieranno i lavori per la posa in opera della prima tratta del nuovo acquedotto del Roja dentro la tratta dell’ex ferrovia.

La pista ciclabile si inserirà in uno dei luoghi più belli. Grande parte sarà dedicata all’affaccio sul mare. Dalla torre di Prarola ci sarà una passeggiata pedonale a sbalzo sul mare, che sarà un’attrazione turistica di interesse forte. Ci sarà una navetta elettrica che collegherà Porto Maurizio sino alla Galeazza e permetterà quindi di muoversi molto meglio nella nostra città. Ci saranno degli affacci sul mare, ci sarà un ascensore che collegherà con gli uffici pubblici, Poste, Comune, Prefettura.

Un bel progetto, ma preferisco parlare quando si toccano le cose. Oggi possiamo dare delle date molto significativa sui grandi cantieri che si apriranno sulla nostra città.

Il quartiere che maggiormente si sentiva trascurato e allontanato dalla città erano Borgo San Moro e la Fondura, ma in particolare modo Borgo San Moro. Sarà finalmente inserito nella città, perché verrà attraversato dalla ciclabile e dalla pedonale, ma anche il bus elettrico, con l’allargamento della strada e una nuova viabilità. Ci sarà una rotonda che collegherà gli argini, Borgo San Moro e il centro della città. Una vera rivoluzione”.

