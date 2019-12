Vacanze studio in Inghilterra: cresce attesa INPSIEME

Come ogni anno in questo periodo cresce l’attesa per Estate INPSieme, il bando del più grande ente di previdenza, completamente dedicato ai giovani studenti italiani che vogliono approfondire la lingua straniera studiata durante l’anno. Anche per il 2020 il bando dovrebbe uscire nel mese di gennaio ma i click sul sito INPS sono già tantissimi. A sperare nella borsa di studio sono indubbiamente parecchi e non tutti i giovani studenti hanno i requisiti imposti dall’ente di previdenza, infatti avere una ottima media, un ISEE medio ed essere figli di dipendenti pubblici o statali spesso non coincide.

Come fare allora? Ci si può rivolgere a Educational First, società leader nel formazione linguistica e nei corsi di lingua all’estero.

Identikit di chi sceglie una vacanza studio

In media a partire con INPSIEME o con EF sono giovanissimi studenti del primo anno delle superiori, infatti la prima volta è a 14 anni, vacanza-studio scelta da mamma e papà. I genitori scelgono la formula di soggiorno all’estero per far rafforzare le competenze linguistiche dei propri figli ma anche per far sviluppare l’autonomia. Strano vero? Eppure è così.

La meta prediletta per i giovani toscani è indubbiamente Londra ma non solo I giovanissimi tra i 14 ed i 16 anni desiderano soggiorni vacanza studio anche a Dublino, Malta, Barcellona, Valencia. Con Ef, ad esempio, si possono scegliere vacanze estive in alcune di queste location. Dopo invece, in genere intorno ai 19 anni le mete cambiano e si cerca di andare in soggiorni all’estero a New York, Los Angeles, Toronto, Sydney.

Vacanza studio: la soluzione migliore

Se si sceglie di ottenere una formazione linguistica ottimale allora bisogna aver presente che il modo migliore è quello di viaggiare all’estero e immergersi nella lingua. In estate è indubbiamente meglio. I ragazzi sono in vacanza e, acquistare un pacchetto soggiorno studio invoglierà i giovani a scoprire un mondo nuovo conoscendo una lingua che, in realtà, si studia già ma non si padroneggia.

La EF, da sempre leader nell’organizzazione di corsi di lingua all’estero prepara pacchetti ricchi ed importanti per i giovani studenti. Mattina tra i banchi con un metodo ed una didattica consapevole e contemporanea, altamente coinvolgente. Il soggiorno in casa ospitati da locali famiglie selezionate perfettamente per l’occasione o nei classici college inglesi, pomeriggi entusiasmanti alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni locali. Insomma un pacchetto di tutto rispetto.

Per questo e tantissimi altri motivi dalla Toscana ogni anno partono migliaia di ragazzi curiosi e pronti ad imparare una lingua straniera studiata a scuola ma che deve essere conosciuta meglio.

