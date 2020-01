Imperia, Scajola dopo la condanna: “la Procura di Reggio Calabria ha già preso i suoi schiaffi pesanti”. Elezioni regionali? “non è cambiato nulla” /il commento

“Nulla è cambiato, il teorema di questa maxi inchiesta è crollato. Si è parlato di commistione tra politica e ‘Ndrangheta, massoneria deviata, si è parlato di servizi segreti, perché ho fatto prima il ministro degli Interni poi il presidente del comitato dei “servizi”. Così il sindaco di Imperia Claudio Scajola su un suo possibile impegno in vista della campagna elettorale regionale a meno di 24 ore dalla sua condanna a due anni di reclusione (con sospensione condizionale della pena) in tribunale a Reggio Calabria per procurata inosservanza della pena nell’ambito della latitanza dell’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

“Una grande invasione mediatica su impianto durato cinque anni e mezzo di processo e inchieste. Non c’è nulla. C’è una condanna a due anni per procurata inosservanza della pena, articolo 390 che nessuno conosce, e condanna la Rizzo ad un anno. In cuore mio speravo di essere assolto in primo grado ma mi rendo conto che la Procura di Reggio (rappresentata dal PM Giuseppe Lombardo, ndr) ha già preso i suoi schiaffi pesanti. Si andrà in appello. Amarezza per la mia famiglia e per gli amici veri.

Avevo già avuto il conforto sulla stima della mia persona in occasione delle elezioni amministrative doe i cittadini mi hanno scelto come sindaco della mia città. Avevo tutti contro. Io devo ai cittadini imperiesi il mio impegno di sindaco per far crescere Imperia, il mio lavoro aumenterà. Amo Imperia ha potenzialità enormi. Non guardò agli insulti, rancori, invidie degli sconfitti. Guardo al bene della città e positivo. Imperia ha iniziato un percorso di rilancio continuerò a farlo, non per interesse personale ma solo e soltanto insieme ai miei collaboratori in giunta e negli Enti per il futuro dei nostri giovani”.

