Coronavirus: salgono a 15 i casi positivi ad Alassio. “Nell’imperiese 33 persone sotto sorveglianza attiva”

“In totale al momento sono 15 i casi positivi tra gli ospiti degli hotel di Alassio”. Lo ha comunicato il presidente della Liguria Giovanni Toti, durante l’ultima conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

Giovanni Toti

“Ci sono 16 casi positivi al momento in Liguria. Uno è quello di Spezia, 15 vengono dagli hotel di Alassio. Sono in corso accertamenti su tre persone sempre degli hotel. Stasera parte il primo scaglione dall’hotel ed entro domani sera avremo sgombrato le strutture dai non residenti.

Le persone in sorveglianza attiva sono 33 Asl 1, 218 in Asl2, 46 in Asl3, 70 in Asl4, 217 in Asl5″.

Giacomo Giampedrone

“Smontare l’agglomerato è importante per far stare nelle condizioni migliori le persone in quarantena. Non è stato facile oggi mettere insieme la valutazione. Stasera partono i primi 12 lombardi della provincia di Pavia che andranno a casa sotto sorveglianza attiva. Domani daremo le indicazioni precise sui gruppi di Castiglione d’Adda e di Asti. Questi due gruppi andranno in due strutture dell’esercito, la prima in Liguria la seconda in Piemonte. Rimarranno nelle strutture alberghiere di Alassio solo dipendenti e proprietari”.

Dottor Bassetti

“Attualmente a La Spezia e a San Marino sono ricoverati 6 pazienti, un settimo caso è in arrivo e da confermare. Tutti sono in buone condizione generali, a riprova del fatto che nella maggioranza dei casi la malattia decorre in maniera lieve. Uno presenta una polmonite, ma le sue condizioni sono stabili”.

