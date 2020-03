Coronavirus: è un 72enne di Andora la prima vittima ligure. “Transitato da Ospedale Albenga. In corso verifiche su contagio”

“24 casi positivi, 399 persone sotto sorveglianza attiva”. È questo il bollettino sulla situazione Coronavirus in Liguria, reso noto dalla vice presidente Sonia Viale durante l’ultima conferenza stampa di aggiornamento.

Nel tardo pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato ufficialmente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia fino al 15 marzo.

Sonia Viale

Bollettino

“Per quanto riguarda la situazione ligure, aggiornata a poco fa, i tamponi positivi sono 24. Ci sono 2 nuovi casi: entrambi dell’Asl2, uno di questi è la persona deceduta oggi in ospedale.

Dei casi di tamponi positivi, quelli ospedalizzati sono 14. Uno Asl1, Asl2 5, Asl3 7, Asl5 1, a domicilio 10.

Ci sono stati tre decessi con tampone positivo. Sono 399 le persone in sorveglianza attiva.

Nave in isolamento a Genova

Stamattina durante il vertice in prefettura abbiamo verificato la situazione della nave in porto a Genova. Ci sono 65 persone a bordo, 6 rientrate a bordo perché si erano reimbarcate, ma sono state tutte recuperate, per essere messe anche loro in sorveglianza attiva. Non si è dovuto prendere nessun provvedimento per le persone entrate in contatto perché si trattava di contatto di contatto.

Si sta valutando di far svolgere la sorveglianza attiva in altro luogo.

Sorveglianza attiva

Prosegue l‘implementazione delle attività di sorveglianza attiva. Abbiamo un quantitativo sufficiente di dispositivi per mettere in sicurezza sia il personale sanitario sia il personale delle pubbliche assistenze”.

Decesso a Savona: cittadino di Andora

“Il paziente era già ricoverato. È stato individuato come positivo non come possibile contatto, ma per la situazione clinica. Dopo il decesso c’è stato il test veloce esito positivo. Sono in corso alcuni provvedimenti sulla base di procedure indicate alle aziende. Tutte le misure a tutela dell’azienda e degli operatori sono in campo. Si tratta di un paziente che non proveniva da hotel già noti. Potrebbe avere avuto dei contatti che ad oggi non sono ancora stati ricostruiti.

Quando ci si trova di fronte a situazioni in cui le crisi respiratorie non rispondo alle normali terapie antibiotiche si fanno approfondimenti che vanno anche in direzione del coronavirus.

Quello di oggi è il primo decesso ligure. Si tratta di un cittadino di Andora. È transitato dall’Ospedale di Albenga prima di arrivare a Savona”.