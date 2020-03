Coronavirus, Liguria: Toti. “Sono ore decisive, ci giochiamo la vita dei nostri corregionali. Rispettate le misure di sicurezza”

“Sono ore decisive in cui ci giochiamo la vita dei nostri corregionali. Continueranno i controlli, ma dovete stare a casa a prescindere”. È questo l’appello, ormai quotidiano, del presidente della Liguria Giovanni Toti, durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus nella regione.

Coronavirus: l’aggiornamento in Liguria

Ad oggi, sono 730 i casi positivi al Coronavirus in Liguria, di questi sono ospedalizzati 401 (73 in più di ieri) di cui 85 in terapia intensiva, (12 in più di ieri).

Nel dettaglio, in Asl1 46 (8 terap int.), in Asl2 60 (13 terap int.), in ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo 6, in Asl 3 Villa Scassi 37 (8 in terap.int), in ASL 3 Micone di Sestri ponente 1, in Asl4 18 (4 terapia intensiva), in Asl5 39 (10 terap int.), al San Martino 105 (24 terap. Intens), al Galliera 41 (10 terap int.), all’Evangelico 48(8 terap. Intens) e al domicilio 329 (+75).

Giovanni Toti

È stata una giornata pesante e sarà così ancora per qualche giorno così. Siamo nella fase della maggiore espansione della sanità della nostra regione, forse di tutti i tempi.

Abbiamo ancora una capacità di reazione che sta crescendo, così come cresce purtroppo anche il contagio. Abbiamo previsto che accadesse e abbiamo previsto una risposta. La risposta però non è infinita, quindi torna il mio appello a rispettare rigorosamente le misure previste in queste giornate cruciali. Mi raccomando, il rigore più totale.

Mi arrivano segnalazioni di persone che sono in giro senza bisogni così necessari. Stiamo aumentando la possibilità di posti letti per degenti e convalescenze in uscita.

Domani ci verrà consegnata la nave di cui si è parlato che ospiterà degenti in uscita o chi è in convalescenza e non ha bisogno di particolari cure.

Abbiamo appena finito una riunione con il Governo che riguarda l’utilizzo dei test tampone, i test sierologici e sull’uso delle mascherine.

In questa Regione ci sono opposizioni politiche che fanno polemiche su argomenti che non dovrebbero vedere l’ombra di polemica in questa emergenza.

Così come la polemica sul carico di mascherine da parte di una compagnia cinese che verranno consegnate domani. Una cosa che il Governo non è riuscito a fornirci. Ci siamo costruiti noi da soli una rete logistica. Avremo nei prossimi giorni alcune centinaia di migliaia di mascherine. Verranno distribuite a tutto il personale sanitario, di protezione civile e tutti coloro che lavorano e le persone più esposte.

Bisogna stare a casa. Sono ore decisive in cui ci giochiamo la vita dei nostri corregionali. Continueranno i controlli, ma dovete stare a casa a prescindere dai controlli.