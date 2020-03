Coronavirus, Imperia: lunghe code davanti ai supermercati per lo sciopero annunciato dai sindacati domenica 29 marzo. Benveduti:”chiusura parziale”

Lunghe code questa mattina davanti ai supermercati cittadini a seguito del sciopero generale dei lavoratori dei supermercati annunciato dalla CIGL in programma domani, domenica 29 marzo. Cittadini si sono messi in fila indiana e hanno aspettato il proprio turno in attesa di poter accedere al supermercato per rifornirsi di generi alimentari.

Coronavirus: code davanti ai supermercati, l’assessore regionale Benveduti interviene sullo sciopero

Uno spiraglio arriva dalla Regione che attraverso l’assessore allo sviluppo economico dichiara: “Una strada condivisa per razionalizzare e uniformare gli orari di apertura, evitando che ogni azienda proceda unilateralmente provocando significative differenze nei riguardi dei cittadini. È la soluzione che abbiamo proposto alla grande distribuzione ligure, in risposta all’appello di Cisl e Uil Liguria dei giorni scorsi, per scongiurare l’ipotesi di una chiusura totale domenicale che provocherebbe un’intensificazione dei flussi nei supermercati nei giorni immediatamente precedenti, oltreché un disservizio alla comunità ligure”.

“Ai lavoratori e alle lavoratrici – continua l’assessore – va il nostro più sentito ringraziamento e la riconoscenza per il servizio essenziale che in queste settimane non hanno mai fatto mancare alla comunità ligure. Recuperare le energie è prioritario in vista delle prossime settimane, ma è altrettanto evidente che chiudere totalmente i supermercati e gli ipermercati alla domenica avrebbe provocato ai cittadini ulteriori disagi in questo momento di emergenza. Pensiamo che agire con buonsenso, responsabilità e nella tutela di tutti quei lavoratori esposti in prima linea in questa emergenza sia un dovere per tutta la politica e le istituzioni”.