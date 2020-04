Coronavirus, Liguria: parla Toti. “Per la prima volta diminuiscono i ricoverati. Una bella notizia”

“Oggi direi che per la prima giornata dall’inizio dell’emergenza Coronavirus abbiamo notizie realmente positive. Abbiamo 39 ospedalizzati in meno di ieri ed è la prima volta che accade. Non c’è da cantare vittoria, per la prima volta però scende il numero di ricoverati nei nostri ospedali. E’ un dato positivo. Segna il fatto che siamo arrivati al plateau, al culmine. Ci aspettiamo che il numero resti stabile o cominci a scendere”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, Liguria: 3.103 i positivi. “Raggiunta la soglia dei mille tamponi”

“Sono 3.103 i positivi in Liguria, 185 in più di ieri – ha aggiunto Toti – Sono numeri che però risentono dell’aumento dei tamponi, 970 nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati sono 1.293, di cui 179 in terapia intensiva, 39 in meno di ieri, come abbiamo già detto. Diminuisce dunque la pressione su tutti nostri ospedali.

Abbiamo raggiunto la soglia dei 1000 tamponi. Abbiamo eseguito test sierologici nelle Rsa, circa 500. Test sierologici anche sui sanitari, 500 ieri e 500 oggi.

In Liguria non c’è nessuna emergenza legata alle mascherine. A partire da domani, quando arriverà il nuovo carico di mascherine chirurgiche, cercheremo di allargare la distribuzione anche oltre i sanitari”.

Sonia Viale

“La Liguria si appresta a fare uno screening totale degli ospiti e del personale delle residenze sanitarie. Si è partiti con una sperimentazione su un piccolo gruppo di operatori sanitari.

Colgo l’occasione per ringraziare i direttori sanitari di queste strutture che si trovano ad affrontare un’emergenza straordinaria, con una popolazione fragile affidata alle loro cure. Li abbiamo accompagnati sin dall’inizio. Abbiamo stoppato subito le visite per mitigare la diffusione, che poi sappiamo, purtroppo, in parte c’è stata”.

Giacomo Giampedrone

“Fra domenica notte e lunedì mattina dovrebbero arrivare 2 milioni e 200 mila mascherine chirurgiche e 125 mila mascherine Ffp2, certificate.

Delle mascherine destinate ai medici di base, non giudicate idonee, ne sono arrivate anche in Liguria, circa 10 mila, nei magazzini del San Martino. Non sono utilizzabili. E’ un fatto grave”.