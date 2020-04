Coronavirus, Liguria: 45 nuovi positivi, 12 nell’imperiese. Altri 25 morti nelle ultime 24 ore. Ancora in calo i ricoveri, aumentano i guariti/Il bollettino

Non accenna a ridursi in maniera sensibile, come auspicato più volte nelle ultime settimane, il numero di nuovi positivi al Covid 19 in Liguria. L’ultimo bollettino, infatti, alla voce “positivi” indica un +45 (totale 4.856) che dimostra come la tendenza nazionale (segno meno alla voce “positivi”) sia ancora piuttosto lontana, benché la percentuale nuovi positivi-tamponi sia in lieve riduzione.

Nell’imperiese sono 12 in totale i nuovi malati (da 910 a 922 nelle ultime 24 ore). Altro dato negativo riguarda il numero di morti, 25 in più rispetto a ieri. Decisamente troppi.

I dati che infondono un relativo ottimismo riguardano invece gli ospedalizzati, in continua diminuzione, e i guariti, in continua crescita. Per quanto riguarda infine i contagi (positivi, deceduti e guariti), il dato totale da inizio epidemia sale a 7.047, 131 in più di ieri.

Coronavirus: ecco il bollettino di Regione Liguria per giovedì 23 aprile

Positivi per provincia:

IM = 922

SV = 744

GE = 2.783

SP = 391

non assegnati = 16

Totale test effettuati: 37842 (1852 più di ieri)

Positivi in Liguria 4856 – 45 più di ieri

Decessi 1045 (25 più di ieri)

7.047 casi totali da inizio emergenza (+131)

PROVINCIA positivi SAVONA 744 LA SPEZIA 391 IMPERIA 922 GENOVA 2783 altro/in fase di verifica 16 TOTALE 4856

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 874 91 -78 ASL1 149 16 -6 ASL2 134 10 -15 Ospedale Policlinico San Martino 167 29 -40 Ospedale Evangelico 40 2 -3 Ospedale Galliera 103 7 -7 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 142 16 -4 ASL 3 Gallino 4 0 3 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 52 6 3 ASL4 Lavagna 2 0 -6 ASL5 78 5 -3

Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2592 (68 Più di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1390 (55 più di ieri)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1146 (61 più di ieri)