Coronavirus, Italia: 323 morti in 24 ore. Un tampone positivo su 30, dato più basso da inizio emergenza / Il bollettino

Altri 323 morti in 24 ore. È questo il drammatico bilancio del bollettino della Protezione Civile nazionale. Il numero dei decessi, infatti, rimane ancora molto alto (ieri le vittime erano state 382, l’altro ieri 333), per un totale di 27.682 da inizio emergenza.

Continua, invece, il calo delle terapie intensive (-68) e di ricoverati con sintomi (-513).

il totale delle persone che hanno contratto il virus (compresi attualmente positivi, guariti e decessi) è di 203.591. I casi positivi sono 2.086 in più rispetto a ieri (sui 63.827 tamponi eseguiti oggi). Un incremento sostanzialmente uguale a quello di ieri (2.091).

Considerando gli attualmente positivi, continuano fortunatamente a calare i nuovi assistiti. In totale sono 104.657, 548 in meno di ieri.

Coronavirus, Italia: ecco il bollettino della Protezione Civile di mercoledì 29 aprile

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.122 in Lombardia, 15.521 in Piemonte, 11.862 in Emilia Romagna, 8.369 in Veneto, 5.663 in Toscana, 3.576 in Liguria, 4.535 nel Lazio, 3.347 nelle Marche, 2.782 in Campania, 2.927 in Puglia, 1.463 nella Provincia autonoma di Trento, 2.145 in Sicilia, 1.227 in Friuli Venezia Giulia, 1.976 in Abruzzo, 845 nella Provincia autonoma di Bolzano, 261 in Umbria, 761 in Sardegna, 135 in Valle d’Aosta, 753 in Calabria, 194 in Basilicata e 193 in Molise.